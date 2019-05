Segui in diretta live streaming la Google I/O 2019, il più importante appuntamento per Google e per tutti gli sviluppatori che utilizzano le diverse piattaforme Google da Android a Google cloud.

Google I/O 2019 inizia il 7 maggio ed ecco come seguire in diretta il Google I/O 2019 live streaming dallo Shoreline di Mountain View, California a partire dalle 18,45 del 7 maggio.

Google I/O 2019 Streaming live: come seguire la diretta streaming

Google I/O è tecnicamente una conferenza per sviluppatori, e dovrebbero esserci molti interventi su tutte le cose sorprendenti che gli sviluppatori possono creare utilizzando gli ultimi strumenti di Google. Ma è anche un’opportunità per esaltare i consumatori su ciò che sta cucinando a in Google. L’anno scorso, la società ha utilizzato la conferenza per presentare l’iniziativa “benessere digitale” e una suite di nuovi strumenti di ricerca visiva per Google Lens. Nella Google I/O è stato anche introdotto Duplex, l’assistente di intelligenza artificiale incredibilmente realistica che può telefonare al nostro posto

Quest’anno, ci si aspetta approfondimenti sulla di privacy, intelligenza artificiale, realtà aumentata e altro ancora. Probabilmente vedremo l’ultima versione del di Android e, se siamo fortunati, forse anche qualche nuovo hardware (come il Pixel 3a).

Quindi ci si aspetta molto dall’evento e il Google I/O 2019 live stream sarà ricco di novità da gustare in diretta.

Il Google I/O 2019 Live stream si può trovare a questo Link: https://youtu.be/lyRPyRKHO8M

Ma la diretta verrà anche trasmessa sulla home page del sito ufficiale dell’evento: https://events.google.com/io/

Oppure potete seguire la diretta streaming della Google I/O 2019 sul canale Youtube dedicato agli sviluppatori: https://www.youtube.com/user/GoogleDevelopers. O ancora più semplicemente collegati a questa pagina, qui sotto vedrete il Google I/O 2019 live stream in diretta.

A che ora inizia il Google I/O 2019 Live stream

Il primo keynote dalla Google I/O 2019 verrà trasmesso alle 18,45 (ora italiana) del 7 maggio. Alle 19,00 imperdibile il Keynote di Sundar Pichai, il ceo di Google che annuncerà le grandi novità della Google I/O 2019

Le novità da seguire con il Google I/O 2019 Live stream in diretta

Google I/O 2019 sarà con ogni probabilità l’occasione in cui verranno presentati i Pixel 3A e 3A XL. Ultimamente sono circolate molte voci in merito a questo argomento, ma un’ultima ondata di informazioni ha sostanzialmente confermato tutto ciò che c’è da sapere sui prossimi telefoni midrange Pixel di Google, inclusi i probabili prezzi in dollari. Il Pixel 3A partirà da $399, mentre il più grande Pixel 3A XL con il suo schermo da 6 pollici potrebbe costare $479.

Non marcherà Android Q: ci sono già un paio di versioni beta nel processo di sviluppo di Google Android Q, ma è molto probabile che l’azienda abbia riservato alcuni dei più grandi annunci per la sua presentazione sul palco durante il Google I/O 2019.

La conferenza Google I/O 2019 sarà poi molto probabilmente l’occasione per presentare Nest Hub Max. Google ha già annunciato una versione larga e con marchio Nest del display intelligente Home Hub.

Tutti gli appuntamenti di Google I/O 2019

Per conoscere tutti gli appuntamenti, i seminari e i keynote che verranno trasmessi in diretta pupi consultare l’agenda dell’evento qui

Google I/O 2019 live stream : come seguire la diretta streaming - Ultima modifica: da