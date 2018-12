Google Play Store ha selezionato le migliori app del 2018 ma anche i migliori film, giochi e audiolibri. Siamo ormai a dicembre, è tempo per celebrare il meglio (e cercare di dimenticare il peggio) di tutto ciò che è successo negli ultimi 12 mesi. Google sta entrando nello spirito e ha stilato i suoi “Best of 2018” e le classifiche di Google Play.

Le classifiche di Google Play Store: app, giochi e film

Il grande vincitore sul fronte delle app è Drops, una serie di funzioni per l’apprendimento delle lingue incredibilmente ben accolta dagli utenti (con un punteggio di gradimento di ben 4.7 su 5 sul Play Store!). L’app può aiutare a imparare fino a 31 nuove lingue usando semplici immagini e divertenti mini-giochi.

Sul fronte del gioco mobile, nel frattempo, il gioco di battaglia preferito da tutti, quello, insomma, non in stile Fortnite, che ha avuto un successo strepitoso anche in ambito app, è stato PUBG Mobile.

Google Play Store: le classifica degli utenti

Il 2018 è anche il primo anno in cui Google ha permesso agli utenti di votare la propria app, gioco e film preferiti in una nuova categoria “Fan Favorite”. A livello internazionale, PUBG Mobile si è posizionato in cima nella categoria giochi, mentre i vincitori USA delle inaugurali sezioni per app e film sono stati, rispettivamente, YouTube TV (al momento, purtroppo, non disponibile in Italia) e Avengers: Infinity War.

Marvel e il successo del crossover di Disney sono stati anche tra i primi cinque nella lista dei migliori film, ma hanno perso il primo posto in favore di Black Panther. Gli eroi della Marvel hanno anche conquistato il terzo e il quinto posto (Thor: Ragnarok e Deadpool 2), mentre Jumanji: Welcome to the Jungle è arrivato quarto.

Tra gli altri vincitori importanti ricordiamo The Walking Dead come programma televisivo di punta, l’ebook Fire & Fury di Michael Wolff e l’audiolibro di 12 Regole della Vita di Jordan B. Peterson, uno psicologo clinico di destra con alcune discutibili opinioni su questioni sociali.

Classifiche di Google Play Store complete:

Preferiti dei fan nel 2018

Gioco: PUBG Mobile

App: YouTube TV

Film: Avengers: Infinity War

Migliore app del 2018

Drops: impara 31 nuove lingue

Miglior gioco del 2018

PUBG Mobile

Migliori film del 2018 su Google Play Store

Black Panther

Avengers: Infinity War

Thor: Ragnarok

Jumanji: Welcome to the Jungles

Deadpool 2

Migliori programmi televisivi del 2018

The Walking Dead

Riverdale

The Big Bang Theory

The Flash

PAW Patrol

Migliori ebook del 2018

Fire and Fury di Michael Wolff

The Outsider di Stephen King

Fear di Bob Woodward

12 Regole di Vita di Jordan B. Peterson

Girl, Wash Your Face di Rachel Hollis

I migliori audiolibri del 2018

12 Regole di Vita di Jordan B. Peterson

Girl, Wash Your Face di Rachel Hollis

Fear di Bob Woodward

Becoming di Michelle Obama

The Outsider di Stephen King