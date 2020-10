HCL Software: strumenti per la maturità tecnologica delle imprese

La recente situazione pandemica ci spinge a rivedere modelli e approcci al business che sono stati finora il risultato di una corsa frenetica che ha trascurato aspetti di sicurezza e di robustezza che erano stati le fondamenta di una realtà basata sulla qualità e non quantità.

Bisogna tornare a guardare a quei valori per evolvere ora con qualità e gettare nuove basi solide sulle quali costruire il futuro. HCL Software è l’abilitatore di questa trasformazione di qualità partendo dalla tecnologia software che nel corso degli anni è stata acquisita dall’IBM e che ora, grazie a notevoli investimenti, a decisioni strategiche e alla grande passione lavorativa, sta accelerando la trasformazione digitale di molti clienti avendo come valore principale “relationship beyond the contract” con la sicurezza, la robustezza e la scalabilità come cardini principali dell’innovazione. Orgogliosa di guidare la squadra HCL Software italiana, il mio principale obiettivo è abilitare i clienti in questo percorso con l’innovazione che la tecnologia HCL offre.

HCL si è dimostrata un partner strategico per molti clienti rilasciando soluzioni come lo Smart working con il “Work From Home” di BigFix per una gestione remota e sicura degli asset aziendali o lavorando a fianco di clienti per una evoluzione della piattaforma dell’eCommerce e rispondere alla trasformazione del modello degli acquisti. I clienti che hanno adottato soluzioni come l’eCommerce o la marketing automation, hanno apprezzato le performance e la scalabilità delle piattaforme HCL Commerce e HCL Unica con significativi risultati nel loro business. La forza della innovazione che portiamo avanti con investimenti continui ed a lungo termine permette l’adozione della tecnologia minimizzando il Total Cost of Ownership (TCO) sposando paradigmi quali la containerizzazione.

Con il lancio della soluzione HCL Digital Experience siamo orgogliosi di aiutare la trasformazione digitale dei nostri clienti con una piattaforma Cloud-Native che si adatta alla necessità di continuo rilascio di contenuti per gli utenti. La sicurezza è per noi cruciale: la certificazione dello sviluppo delle applicazioni con HCL AppScan che copre gli aspetti di SAST, DAST, IAST e Mobile Scanning, è motivo di orgoglio. Seguiamo i nostri clienti con workshop personalizzati che possono valutare il livello di maturità in un contesto DevOps e traghettare i team verso una soluzione di Secure DevOps.

Una trasformazione di business ha bisogno dell’automation dei processi sia a livello IT che per le applicazioni. Il laboratorio HCL di Roma è l’innovatore nella workload automation con la soluzione HCL Workload Automation (HWA) che, integrata con un automation Bot, HCL Clara, fornisce la risposta per una completa orchestrazione, monitoraggio e reporting dei processi batch schedulati sia on-premise che sul Cloud. Il percorso ed il lavoro per evolvere la maturità tecnologica del mercato italiano è in salita e come team Italiano HCL Software siamo pronti ad intraprenderlo insieme.

Siamo qui ad innovare con voi guidati da tutta la passione e la voglia di creare la nuova Italia insieme, superando tutte le difficoltà che la recente situazione ha portato alla nostra attenzione. Partiamo insieme con una nuova spinta di innovazione gettando le basi per il nostro futuro.

by Francesca Curzi

