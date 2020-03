Huawei MatePad Pro: tablet premium con design di impatto

Il nuovo tablet del colosso cinese vanta cornici molto sottili che portano il rapporto schermo/corpo al 90%, oltre ad essere supportato dal processore Kirin 990

Il nuovo Huawei MatePad Pro si candida per essere il miglior tablet Android sia per il lavoro, grazie alla piattaforma hardware molto potente, sia per l’utente comune, grazie alle doti di multimedialità. Il tutto in un formato da 10,8 pollici con cornici ridotte: il rapporto schermo-cornici è infatti di ben il 90%.

Cuore del nuovo tablet di Huawei è il processore Kirin 990, proposta top di gamma del produttore cinese. Il chipset, presentato negli ultimi mesi dello scorso anno, è realizzato con processo produttivo a 7nm. È un octa-core costituito da due core ad altissime prestazioni con velocità di clock di 2,86GHz, due core con velocità di 2,36GHz e quattro core ad altissima efficienza con velocità di clock di 1,95GHz.

Huawei MatePad Pro, specifiche esclusive

Fra le funzioni native del nuovo tablet abbiamo Huawei Share, che consente la collaborazione multischermo abbattendo le barriere tra i dispositivi Huawei; Multi-screen Collaboration, che consente il trasferimento di file con il drag and drop tra smartphone e tablet; ed è anche possibile digitare sullo smartphone utilizzando la tastiera e lo schermo del tablet, di riprodurre la musica salvata sullo smartphone con gli altoparlanti del tablet e altro ancora. Con MatePad Pro è inoltre possibile rispondere alle chiamate o ai messaggi direttamente dal tablet.

Multi-Window consente di compiere più azioni contemporaneamente supportando un massimo di tre app contemporaneamente; Floating Window, invece, permette di eseguire un’app sopra giochi, video o altre app; e ancora App Multiplier divide lo schermo in due finestre, offrendo una esperienza di doppia visione che sfrutta al meglio l’orientamento orizzontale. Le dimensioni delle finestre possono essere regolate in base alle esigenze dell’utente trascinandone il bordo, con il supporto della feature che verrà esteso entro marzo a circa 3 mila app.

Huawei MatePad Pro supporta la Smart Magnetic Keyboard, che può essere collegata via Bluetooth, ideale per sfruttare al meglio la nuova modalità Desktop che supporta fino a otto applicazioni o processi aperti contemporaneamente senza alcun impatto sulle prestazioni.

Huawei MediaPad Pro arriverà nei prossimi giorni in Italia, con un prezzo consigliato di 549,90 euro nella configurazione 6GB di RAM e 128GB di spazio libero. Tastiera e penna saranno acquistabili rispettivamente a 129,90 euro e 99,90 euro.

