Il nuovo smartphone di fascia media del colosso cinese arriva con una promozione decisamente interessante, in omaggio un paio di auricolari TWS il cui valore è superiore al 50% del prezzo del device stesso.

Sul mercato arriva con grande enfasi il nuovo Huawei P Smart 2021, ultimo nato della gamma P Smart di Huawei. Tante le novità capaci di renderlo non solo uno smartphone di fascia media interessante, ma anche molto vantaggioso a livello di prezzo di vendita. Su cosa si punta principalmente? Il nuovo smartphone Huawei è dotato di una batteria da 5.000 mAh che assicura una durata della ricarica al passo con gli stili di vita degli utenti di oggi, sempre più frenetici. Inoltre Huawei FullView Display da 6,67” offre una fruizione dei contenuti sempre più coinvolgente e la quad camera dotata di intelligenza artificiale consente agli utenti di scattare foto perfette con estrema facilità.

Huawei P smart 2021, la super ricarica

Come anticipato Huawei P Smart 2021 è uno smartphone che guarda molto alle performance di utilizzo. E lo fa con importanza. A bordo si trova una batteria da ben 5.000 mAh che al giorno d’oggi è senza dubbio un plus non indifferente per chi è abituato ad utilizzare lo smartphone sempre più spesso in mobilità. In questo caso però oltre alla batteria portentosa, Huawei P Smart 2021, vede anche la presenza di un caricabatteria da ben 22.5W che consente una volta scarico di ricaricare lo smartphone con velocità grazie alla Super Charge. Grazie alla tecnologia SuperCharge di Huawei, con soli 10 minuti di ricarica, Huawei P smart 2021 garantisce due ore di visualizzazione video senza interruzioni. Anche per coloro che hanno pochi minuti a disposizione prima di uscire per un appuntamento, è sufficiente collegare il telefono al cavo Huawei per una ricarica rapida e liberarsi così di ogni ansia da batteria scarica per il resto della giornata.

La fotocamera

La fotocamera posteriore di HUAWEI P smart 2021 scatta immagini in alta definizione grazie a una camera principale da 48 MP e al sensore da 1/2-inch. La fotocamera principale massimizza la cattura della luce ed è lo strumento ideale per scattare foto in ogni condizione di luminosità. I dettagli, anche ingranditi, restano nitidi e definiti.

Ed eccelle anche negli scatti in notturna grazie ai suoi obiettivi e all’Intelligenza Artificiale. In modalità Notte, lo smartphone utilizza algoritmi AI per ottenere la riduzione del rumore multi-frame, producendo foto luminose con una maggiore definizione. Si trova una fotocamera ultra grandangolare 8MP da 120° e con l’obiettivo macro da 2MP, gli utenti potranno fotografare ogni prospettiva in maniera più creativa, dai paesaggi più lontani ai dettagli più complessi, a soli 4 cm dall’obiettivo. Inoltre, la Depth camera da 2MP aiuta ad accentuare leggermente il soggetto con effetti bokeh realistici e coinvolgenti.

Ottima anche la qualità fotografica con la fotocamera frontale da 8 MP. Oltre alla funzione ‘bellezza’ resa possibile grazie all’AI, il suo flash circolare fornisce un’illuminazione uniforme e morbida per i selfie, anche in caso di scatti in condizioni di scarsa illuminazione. I selfie potranno così essere caricati subito sui social.

Il display è invece un pannello ampio LCD da 6.67” in risoluzione Full HD+ da 2.400×1.080 pixel e con densità da 394PPI. Certificazione TÜV Rheinland per garantire ogni comfort agli occhi durante l’utilizzo. E non solo perché il cuore pulsante di questo P Smart 2021 è il Kirin 710A ossia un Octa-Core con processo produttivo a 14nm e Intelligenza Artificiale. Nello specifico il processore possiede 4 core Cortex-A73 (2.0GHz) a cui si aggiungono 4 core Cortex-A53 (1.7GHz). Non dimentichiamo nemmeno i 4GB di RAM ma anche lo storage da 128GB che potrà essere espanso fino a 512GB con una MicroSD.

Il resto vede la presenza di un pulsante di accensione e spegnimento con sensore delle impronte digitali incluso. Quindi il jack da 3.5mm per le cuffie ma anche una porta USB-C 2.0 che permetterà anche funziona di OTG oltre che di classica ricarica.

Prezzo e disponibilità

HUAWEI P smart 2021 è disponibile in pre-ordine nelle colorazioni Crush Green, Blush Gold e Midnight Black ad un prezzo consigliato al pubblico di 229,00€ presso Huawei Store, Huawei Experience Store, Amazon.it, presso gli operatori telefonici e i migliori rivenditori di elettronica di consumo.

Chi pre-ordina o completa l’acquisto di Huawei P smart 2021 entro il 1 novembre, riceverà Huawei FreeBuds 3 incluso nel prezzo (valore commerciale 139,00€), oltre a 3 mesi di Huawei Music VIP Membership, 3 mesi di abbonamento a Huawei Video e 15 GB di spazio extra su Huawei Cloud per 12 mesi. La disponibilità del dispositivo in Italia verrà comunicata nelle prossime settimane.

