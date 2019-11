Immagini Halloween 2019, le divertenti da condividere

Una raccolta di foto da scaricare gratis e condividere su WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter e altri social network per la notte delle Streghe

La festa di Halloween 2019 si festeggia in tutto il mondo, nella notte tra il 31 ottobre e 1 novembre. In un primo momento, Halloween era una festività diffusa solo nei paesi anglosassoni, nata originariamente nel 1375 come DEATHDAY. Le popolazioni locali, infatti, temevano che gli dei del male andassero, di casa in casa, a uccidere gli abitanti. Di conseguenza, le persone si decoravano e vestivano da scheletri, orchi, ragni, streghe e non solo. Per festeggiare Halloween 2019, proponiamo alcune immagini divertenti da condividere su WhatsApp e altri social network, tra cui Facebook, Twitter, Instagram e non solo.

E’ importante sottolineare come le migliori immagini per Halloween 2019 siano totalmente gratuite e possano essere inviate attraverso qualsiasi piattaforma di messaggistica istantanea e social network. Grazie alla tecnologia è possibile augurare un felice Halloween 2019 in modo divertente e innovativo sia agli amici che ai parenti.

Halloween 2019, immagini divertenti

Per salvare le immagini di Halloween 2019 devi eseguire alcune operazioni, estremamente semplici. Tieni premuto il dito sull’immagine per qualche secondo, fino a quando non comparirà sullo schermo una nuova finestra di dialogo. All’interno di quest’ultima clicca sulla voce Salva immagine. L’immagine verrà salvata all’interno del rullino dei dispositivi iOS, come iPhone, iPad e iPod Touch, mentre su Android verrà archiviata nella cartella Download del browser. Così facendo, è possibile condividere facilmente le immagini umoristiche anche con altre applicazioni di terze parte e social network, WhatsApp incluso.

Un’altra immagine divertente per Halloween da inviare ad amici e parenti in cui si associa la persona che riceve il messaggio ad un mostro.

Halloween è la notte dei mostri e delle streghe, che sono a giro per il mondo. L’immagine qui sotto richiama il viaggio che viene compiuto dalle streghe a bordo della scopa.

Per augurare un felice Halloween è possibile condividere questa immagine che ritrae zucche, gatti, pipistrelli e molti altri animali che sono associati a questa festa.

Ecco un’altra immagine per Halloween da inviare ad amici e parenti su WhatsApp. Un’immagine minimalista che può essere accompagnata da qualsiasi tipologia di messaggio.

Un'altra bellissima immagine di Halloween per WhatsApp da condividere in cui viene rappresentato il viaggio realizzato durante la notte a cavallo tra il 31 ottobre e 1 novembre. Le zucche sono il soggetto principale di Halloween. Ecco un'immagine che le ritrae di notte. Infine, tra le migliori immagini per Halloween 2019 da condividere sui social network e WhatsApp non poteva mancare la classica frase "dolcetto o scherzetto". Le frasi originali per Halloween

Per celebrare Halloween 2019, ti proponiamo anche una serie di citazioni da inviare a colleghi, amici e parenti su WhatsApp oppure da condividere sui vari social network come Facebook, Twitter e non solo.

Ecco la lista delle frasi più belle su Halloween 2019 da condividere e ricordare:

Ora è nella notte il momento delle streghe, quando i cimiteri sbadigliano e l’inferno stesso alita il contagio su questo mondo. William Shakespeare

Halloween… I nostri cervelli vanno all’estero e noi importiamo le zucche vuote. Giorgio Panariello

Siamo succubi dell’America, lei fa la guerra e noi andiamo in guerra, lei festeggia Halloween e noi festeggiamo le zucche: se domani si mettono una carota in culo noi cosa facciamo? Luciana Littizzetto

Se la notte è nera, è perché nulla possa distrarci dai nostri incubi.Bill Watterson

Halloween avvolge la paura nell’innocenza, come se fosse un dolce leggermente acidulo. Lascia che terrore, quindi, si trasformi in una delizia. Nicholas Gordon

La più antica e potente emozione umana è la paura, e la paura più antica e potente è la paura dell’ignoto. Howard Phillips Lovecraft

La festa di Halloween è un’occasione in più per tornare fanciulli, ridere, scherzare ed esorcizzare il dolore. Ricordarsi di prendere le cose alla leggera ogni tanto è una dote tutta umana, che alleggerisce il peso dei giorni. Approfittane ogni volta che puoi, ad essere felice! Stephen Littleword

Halloween cade a novembre perché in questo mese muore la natura. Si tratta di esorcizzare la morte, addomesticarla, e pensare alla propria.

