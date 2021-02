Si potranno importare una chat alla volta, ma è uno strumento utile per chi ha deciso di cambiare applicazione senza perdere le vecchie conversazioni.

Importare chat su Telegram da Whatsapp sarà possibile. Telegram sgancia una bomba non di poco conto, anche se probabilmente solo per errore. In Telegram 7.4 per iOS è infatti stata aggiunta la possibilità di importare chat da altre app di messaggistica, tra le quali figura anche WhatsApp. Perché diciamo per “errore”? In quanto poco dopo il rilascio di questa versione ne è stata pubblicata una successiva sull’App Store, dalla quale la funzione per importare i messaggi è stata rimossa.

Ma la funzione è in procinto di essere implementata veramente. Secondo le note di rilascio originali, gli utenti saranno in grado di importare contenuti da WhatsApp, Line, KakaoTalk, ed altre applicazioni non specificate.

Nel caso di WhatsApp in particolare, il funzionamento è molto semplice. Basta aprire una chat su WhatsApp e dal menu delle opzioni selezionare “esporta chat” (potete sia includere che escludere gli eventuali contenuti multimediali presenti); al termine si aprirà il menu di condivisione di iOS, dal quale dovrete solo selezionare Telegram.

A questo punto Telegram vi chiederà dove importare quel contenuto. In una chat esistente, in una nuova o in un gruppo, ed a quel punto i messaggi saranno sincronizzati sia per voi che per l’altra persona presente nella chat, con una opportuna etichetta a distinguere i messaggi importati dagli altri.

L’esportazione di una chat da WhatsApp era già possibile, ma conduceva solo a un file .txt della chat apribile con un visualizzatore o editor di testi.

ma si può far migrare una chat alla volta.Ecco quindi in sintesi quali sono i passaggi da compiere per importare chat su Telegram da Whatsapp: Aprire WhatsApp e toccare la chat che si vuole esportare

Nel menu delle informazioni di contatto si seleziona “Esporta chat”

Verrà mostrata un’opzione di scelta: “Allega media” o “Senza media”

Dopo aver fatto la scelta, si seleziona Telegram dal menu di condivisione e si sceglie il contatto a cui si vuole assegnare la chat importata

Evidente che la mossa di Telegram nasce dal polverone sollevato dopo le recenti polemiche sulle nuove policy legate alla privacy di Whatsapp che hanno fatto storcere il naso a molti utenti.

