L’iPad di ottava generazione sarà ancora più veloce ma con lo stesso design, le principali caratteristiche

Durante l’evento “Il Tempo Vola” (Time Flies) Apple ha presentato iPad 8. L’ottava generazione del nuovo tablet della Mela è la versione aggiornata del classico tablet entry level da 10.2 pollici, e monterà un processore più potente rispetto alla versione 7. II chipset A12, infatti, garantisce una velocità di caricamento del 40% superiore e una durata della batteria superiore. Il nuovo tablet Apple monterà il sistema operativo iOS 14 e sarà accompagnato dalla nuova Apple Pencil, ma di prima generazione. Il colosso di Cupertino nel corso della conferenza l’ha definito fino a due volte più veloce dei laptop Windows più popolari del mercato, oltre che il più conveniente dell’intera gamma.

iPad 8, i prezzi

Resta quindi invariata la diagonale del display da 10,2″ (sempre non laminato), il comparto fotocamere (frontale da 1,2 MP e posteriore da 8MP), mentre in confezione arriva il caricatore con uscita Type-C e il cavo Lightning-Type-C. Il prezzo di listino parte da 389 euro per il taglio da 32GB e Wi-Fi. Di seguito tutte le configurazioni previste:

iPad (ottava gen) 32GB Wi-Fi – 389 euro

iPad (ottava gen) 32GB Wi-Fi + LTE – 529 euro

iPad (ottava gen) 128GB Wi-Fi -489 euro

iPad (ottava gen) 128GB Wi-Fi + LTE – 629 euro

L’iPad 8 è dotato di una batteria da 32,4 what che promette fino a 10 ore di navigazione web tramite Wi-Fi o visione di video. E questo scende a 9 ore su LTE. Il dispositivo è disponibile con capacità da 32 GB e 128 GB.

Il nuovo iPad di ottava generazione non supporta la Magic Keyboard , ma funziona con la Smart Keyboard di Apple, che viene venduta per 159 dollari. Si può anche optare per tastiere di terze parti. L’ottava generazione di iPad può essere ordinata ora (15 settembre) su Apple.com. Ma sarà disponibile a partire dal 18 settembre in più negozi.

iPad 8: prestazioni migliorate con il chipset A12 - Ultima modifica: da