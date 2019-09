iPhone 11 Pro personalizzati, le edizioni leggendarie Titanic e Vostok-1

E volete sapere quanto costano… oltre al modello Apollo 11 che sarà resistente al fuoco, all’acqua e al gelo

Subito dopo il lancio di iPhone 11 Pro, il marchio russo Caviar ha introdotto la nuova collezione di iPhone 11 Pro personalizzati chiamata “Discovery“. Le custodie per smartphone sono decorate con vere particelle del Titanic e del veicolo spaziale Vostok 1. A causa della rarità di tali materiali, sono state create solo 11 copie in edizione limitata.

Caviar è un’azienda russa specializzata nella produzione di modelli limitati, ed altamente esclusivi, di gadget tecnologici. Questi telefoni conterranno veri frammenti della famosa nave da crociera affondata nel 1912, il Titanic, e della navicella spaziale con cui Yuri Gagarin andò nello spazio per la prima volta nella storia, il Vostok-1.

I due modelli di iPhone 11 Pro personalizzati, ognuno dei quali è ispirato a un oggetto leggendario e la cui storia è diventata cronaca in tutto il mondo, non solo interpreta stilisticamente i simboli e le immagini appartenenti a questi oggetti, ma contiene anche i loro pezzi originali. Che per Caviar non ci siano limiti al possibile pare davvero evidente!

iPhone 11 Pro personalizzati, il modello Titanic

Il modello Titanic ha uno sfondo in rilievo che ricorda le tempestose acque dell’oceano ed è decorato con l’immagine di un’ancora abbassata sull’acqua con due valvole metalliche rotanti. In una specifica “incastonatura” nella parte superiore della scocca, viene collocato il pezzo catturato dalla nave, rimasta nella profondità dell’oceano negli ultimi 107 anni.

Non è necessario dire che il numero di tale modello è limitato. Solo 10 esemplari. Prezzi da 7.270 dollari per iPhone 11 Pro da 64 GB a 8.440 dollari per iPhone 11 Pro Max da 512 GB.

iPhone 11 Pro, il modello Vostok-1

Il design dedicato all’astronave Vostok-1 è completato da un frammento davvero inestimabile dell’astronave Vostok-1 quella su cui Yuri Gagarin portò a termine il suo primo volo nello spazio. Il design del modello che interpreta lo schema del Sistema Solare, è spettacolare e insolito senza sottovalutare l’ergonomia del telefono quando si tiene in mano. L’iscrizione memorabile sulla scocca riporta alla data in cui Vostok-1 è andato nello spazio.

Ancora più esclusiva, l’edizione Vostok-1 è realizzata in un unico esemplare. In questo caso i prezzi vanno da 33.620 dollari per iPhone 11 Pro da 64 GB a 34.790 dollari per iPhone 11 Pro Max da 512 GB.

C’è anche l’edizione l’Apollo 11!

Il numero 11 in questa collezione esclusiva è ridondante e non scelto a caso. Poteva quindi mancare nell’anno del 50° anniversario dello sbarco sulla luna, che si è tenuto a luglio 2019, la versione di iPhone 11 Pro personalizzata in edizione Apollo 11?

E Caviar ha quindi introdotto un modello che sarà resistente al fuoco, all’acqua e al gelo. Il produttore rafforzerà la custodia del telefono con Kevlar nero, titanio e materiale composito, in grado di aumentare la resistenza agli urti del telefono. Il Kevlar offre un’alta resistenza al fuoco (460 gradi) e neanche il gelo lo spaventa. Il materiale resiste a una temperatura estrema di 200 gradi sotto zero. La struttura a strati personalizzata della custodia consente di dissipare il calore, oltre alla protezione dall’esposizione in breve termine a temperature estreme.

L’attuale edizione limitata denominata “Apollo Edition” sarà fornita in 50 copie, in onore del 50° anniversario dello sbarco sulla luna. Prezzi da 5.130 dollari per un iPhone 11 Pro da 64 GB. Sarà il primo smartphone ad andare nello spazio?

iPhone 11 Pro personalizzati, le edizioni leggendarie Titanic e Vostok-1