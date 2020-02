Gli iPhone potrebbero presto sbloccare e avviare la tua auto, grazie al CarKey di Apple

Apple ha rilasciato la prima versione beta di iOS 13.4 per gli sviluppatori e ci sono prove di una nuova funzionalità che consentirà di utilizzare l’iPhone come chiave dell’auto e altro ancora. Il software di iOS 13.4 contiene riferimenti a un’API “CarKey”, che consentirà di utilizzare l’iPhone e anche l’Apple Watch per sbloccare, bloccare e avviare un’auto. Stando a quanto è possibile ricavare dai file di sistema, tale possibilità dovrebbe funzionare in abbinamento a qualsiasi auto che supporta la tecnologia NFC: basterà in pratica avvicinarsi con il proprio iPhone o Apple Watch per sbloccare la propria auto o richiamare altre funzioni.

iPhone come chiave dell’auto, l’utilizzo

Attivando una modalità denominata “Express Mode” non sarà neanche necessario l’autenticazione con il Face ID, Touch ID o codice; il meccanismo è simile all’Express Transit Mode (Carta Rapida) che consente di pagare rapidamente i trasporti pubblici con Apple Pay sull’iPhone e sull’Apple Watch.

Il processo di associazione tra iPhone e auto verrà eseguito tramite l’app Wallet, ma sarà necessario disporre dell’app del produttore dell’auto per procedere con la configurazione finale. Gli utenti dovranno quindi posizionare l’iPhone sopra il lettore NFC nell’auto durante il processo iniziale, dopodiché CarKey sarà disponibile nell’app Wallet. Successivamente, la chiave può essere aggiunta anche su Apple Watch.

Un’altra informazione interessante è che CarKey può essere condiviso con altre persone, come i membri della famiglia. I conducenti possono invitarli anche tramite l’app Wallet per avere accesso alla chiave sui propri dispositivi Apple. Sembra che Apple stia già lavorando con alcune case automobilistiche per implementare CarKey, ma probabilmente non sarà disponibile per tutti fino a quando iOS 13.4 non sarà ufficialmente rilasciato.

Inoltre, non c’è stato nessun annuncio ufficiale da parte di Apple in merito alla nuova funzionalità, quindi non possiamo essere del tutto certi che partirà in questa fase “embrionale”, sebbene, data la quantità di informazioni contenute nell’API, sembra abbastanza probabile che la vedremo in funzione prossimamente.

L’iPhone diventa una chiave con la funzione CarKey - Ultima modifica: da