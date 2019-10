Una riprogettazione rumoreggiata che fosse vera svolterebbe il design del melafonino dopo tre anni dalla serie X

Gli iPhone del 2020 di Apple potrebbero presentare un design in metallo simile a quello utilizzato per l’iPhone 4 nel 2010. Vi starete chiedendo. Sono passate solo tre settimane dal lancio della gamma iPhone 11 e ci sono già rumors sull’iPhone del 2020? Ebbene sì. Con Apple si va sempre fin troppo veloci.

Ad affermarlo tramite MacRumors l’esperto analista Apple Ming-Chi Kuo (non nuovo ad succulente anticipazioni quando si parla di Mela). In sostanza l’iPhone del prossimo anno avrà un design significativamente diverso rispetto ai modelli attuali. Più precisamente, avrà una cornice in metallo con un “design simile” all’iPhone 4.

Sebbene il suo schermo da 3,5 pollici con enormi cornici sia decisamente ormai datato, l’iPhone 4 fu una meraviglia del design ai suoi tempi oltre un radicale allontanamento dal suo predecessore, l’iPhone 3GS. L’iPhone 3GS aveva difatti un retro in plastica arrotondato, mentre l’iPhone 4 aveva una lastra di vetro quasi identica sul davanti e sul retro, con la cornice in acciaio inossidabile.

Una riprogettazione che Kuo aveva già ventilato lo scorso giugno ma allora priva di dettagli. L’analista aveva previsto che i nuovi iPhone del 2020 sarebbero stati dotati di schermi OLED, con le varianti Pro, con display da 5,4 pollici e 6,7 pollici e il successore di iPhone 11 con display da 6,1 pollici.

L’attuale chassis dell’iPhone ha anche una cornice in metallo, ma è arrotondata, mentre la cornice dell’iPhone 4 era piatta. Se fosse vero, l’iPhone del 2020 sarebbe molto più simile all’attuale generazione di iPad Pro, che presenta una struttura piatta in metallo. Kuo ha affermato inoltre che il vetro dell’iPhone del prossimo anno avrà ancora bordi curvi, proprio come l’iPhone 11.

Dopo tre anni con lo stesso design della serie iPhone X, l’iPhone del 2020 potrebbe ricevere quindi la prima riprogettazione. L’iPhone 4 del resto per tanti resta uno degli smartphone Apple dal design più amato. Sarà quindi interessante vedere un’interpretazione moderna di un iPhone con bordi squadrati.

L’iPhone riprogettato dovrebbe debuttare nell’autunno del 2020, con la funzionalità 5G e features di realtà aumentata migliorate, insieme al nuovo design del telaio esterno.

