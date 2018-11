Nell’ iPhone funzioni nascoste ce ne sono e come anche se la semplicità del sistema operativo potrebbe far pensare che sia tutto facilmente raggiungibile in realtà non è così, esistono trucchi e funzioni nascoste che è bene conoscere se si vuole sfruttare al meglio il proprio iPhone. Ecco una guida per trovare numerose funzioni nascoste nell’ iPhone.

iPhone: 10 funzioni nascoste

Scopri come nascondere foto private, utilizzare il telefono come livella, attivare un trackpad nascosto, insegnare i nickname a Siri e altro ancora.

1- iPhone Funzioni nascoste – Usare la tastiera come trackpad

Sapevi che la tastiera dell’iPhone può essere utilizzata come trackpad? Con questa funzione, puoi spostare il cursore in modo più accurato, il tutto senza dover toccare lo schermo. Per usare la funzione, hai bisogno di un iPhone con funzionalità 3D Touch, e questo trucco funziona anche su qualsiasi iPad.

Sull’iPhone premi e tieni premuto in qualsiasi punto della tastiera per attivare il trackpad. Quindi trascina il dito per spostare il cursore nel testo. Su un iPad, sposa verso il basso sulla tastiera due dita per attivare la modalità trackpad.

2- iPhone Funzioni Nascoste – la livella

Potresti non aver realizzato che iOS ha un’app integrata aggiuntiva nascosta che si chiama livella la bussola. Prima di iOs 12 era nascosta nell’App la bussola, bisognava scorrere verso sinistra per trovare lo strumento livella. Con iOS 12 la livella p stata nascosta nella App “metro” in basso a destra.

La livella può essere usta per assicurarti che le tue foto siano appese correttamente e che il tuo fai-da-te sia all’altezza. Un iPhone potrebbe non essere preciso come una livella dedicato, ma è, comunque, uno strumento utile.

Si può utilizzare la livella a bolla con il telefono disteso o appoggiato su un lato in modalità verticale o orizzontale. Se tocchi lo schermo, puoi misurare la differenza tra due superfici, con il margine rosso che mostra quanto variano i due angoli.

3- iPhone Funzioni Nascoste – Vai indietro nella Calcolatrice

Se trascorri molto tempo nell’app Calcolatrice di iOS, probabilmente conosci la frustrazione di digitare un numero errato e di dover ricominciare da capo il calcolo. Questa funzione nascosta per tornare indietro e eliminare una cifra comporta che non dovrai più utilizzare i pulsanti C o AC ogni volta che commetti un errore. Scorri verso sinistra o verso destra nella parte superiore dello schermo, dove vengono visualizzate le cifre. Il movimento agisce come un comando di backspace e rimuove il numero inserito per ultimo.

Parlando di Calcolatrice, mettere in orizzontale l’app rivela una miriade di funzioni extra.

4- iPhone Funzioni Nascoste – Nascondere foto private

Tutti passiamo il telefono ad amici quando vogliamo condividere foto o video, ma cosa succede se la tua collezione include immagini sensibili che preferiresti non mostrare a nessun altro? Fortunatamente, l’iPhone rende facile nascondere le foto più personali dalla vista di tutti.

All’interno di Foto, seleziona una o più immagini, quindi tocca il pulsante Condividi e scegli Nascondi. Come dice il messaggio di conferma, le immagini scelte diventeranno invisibili dalle visualizzazioni su Momenti, Raccolte e Anni, ma sarà comunque possibile accedervi tramite la schermata Album.

5- iPhone funzioni nascoste – Andare a letto in orario

Oltre a consentire di impostare sveglie in modo che di svegliarti in tempo, tra le funzioni iPhone dell’ultima versione di iOS ce ne è una che aiuta a ricordare che a una certa ora bisogna andare a letto. Apri l’app Orologio sull’iPhone e poi tocca il collegamento Bedtime in basso per iniziare.

Innanzitutto, il telefono chiederà a che ora desideri alzarti la mattina. Quando è impostato, puoi decidere in quali giorni della settimana si desidera che la sveglia si attivi, e quindi quante ore di sonno si desidera dormire ogni notte. L’iPhone segnalerà quando è il momento di andare a letto e terrà traccia di quanto stai facendo per raggiungere i tuoi obiettivi di sonno.

6- iPhone funzioni nascoste – Ritrovare il telefono smarrito

Anche se non usi l’app Apple Health, vale la pena compilare la sezione dell’ID medico. Questo perché i dettagli che inserisci qui, come le tue allergie e le informazioni di contatto per i tuoi parenti più prossimi, appariranno sulla schermata di blocco quando qualcuno tocchi il link di emergenza del dialer. In altre parole, chiunque abbia in mano il tuo dispositivo può accedere a queste informazioni, quindi, se il telefono si perde, un passante può utilizzarlo per trovare un modo per restituirlo.

Un altro modo più conosciuto di localizzare un dispositivo perso è la funzione Trova il mio iPhone, che consente di tracciare il telefono su una mappa.

7- iPhone funzioni nascoste – notifiche tramite il flash della fotocamera

Coloro che preferiscono un avviso visivo del telefono a uno sonoro apprezzeranno questa funzione: è possibile attivare il flash dell’iPhone quando viene visualizzata una notifica. Questo potrebbe rivelarsi utile durante le riunioni, quando molte persone posizionano i loro telefoni a faccia in giù sopra un tavolo.

Per attivarequeste funzioni iPhone , vai in Impostazioni e quindi tocca Generale e Accessibilità. Attiva l’interruttore per l’uso del LED per gli Avvisi e il gioco è fatto. Se preferisci non essere disturbato affatto quando il telefono è in modalità silenziosa, puoi dire al flash di non accendersi.

8- iPhone funzioni nascoste – Insegnare a Siri a usare i soprannomi

Siri è piuttosto abile nel capire a chi vuoi mandare messaggi o chi intendi chiamare, ma puoi accelerare il processo aggiungendo nickname come “mamma” o “Lizzie” ai tuoi contatti. In effetti, l’app Contatti di Apple ha un campo specifico per questo e Siri può usarlo per identificare le persone che intendi contattare.

Per inserire manualmente un nickname, apri una qualsiasi scheda di contatto, tocca Modifica, scegli Aggiungi campo, quindi seleziona Nickname dall’elenco. In alternativa, basta dire a Siri di “chiamare mamma” o “chiama papà” o qualcosa di simile, quindi l’assistente chiederà a quale contatto appartiene quel nickname e ricorderà la risposta per un uso futuro.

9- Funzioni iPhone nascoste – Scrivere sugli allegati di posta elettronica

A volte, un allegato di posta elettronica non trasmette abbastanza informazioni per conto proprio, ma può tornare utile scrivere annotazioni con il client di posta integrato in iOS. Scarabocchi digitali, sovrapposizioni di testo, firme digitali: è possibile aggiungerli tutti sopra gli allegati di posta elettronica.

Per modificare un allegato che hai ricevuto, tieni premuto finché non viene visualizzato il menu Condividi, quindi seleziona Markup e Rispondi dall’elenco. Per un file che hai allegato a una nuova email, tocca l’allegato e seleziona Markup.

10- iPhone funzioni nascoste – Ingrandire ciò che vede la telecamera

Tra le funzioni iPhone che forse non tutti conoscono, c’è la possibilità di ingrandire le immagini del mondo reale può rivelarsi utile in vari tipi di situazioni, ad esempio quando si inquadra un menu in un ristorante poco illuminato. Per utilizzarlo, vai su Impostazioni, apri Generale, scegli Accessibilità, quindi puoi selezionare l’opzione della lente di ingrandimento. È anche possibile attivare la luminosità automatica, il che significa che lo schermo della fotocamera reagirà ai livelli di luce ambientale.

Con questo interruttore attivato, puoi avviare l’app Fotocamera in iOS e toccare tre volte il pulsante Home per visualizzare l’opzione. Utilizza il cursore nella parte inferiore dello schermo per dare un’occhiata più da vicino a qualsiasi cosa, da una fotografia a un blocco di testo.