iPhone pieghevole: display 8 pollici, apertura a conchiglia e arrivo nel 2023

Ancora indiscrezioni sull’arrivo dell’iPhone pieghevole che secondo il noto analista Ming-Chi Kuo potrebbe arrivare nel 2023 con display 8″.

A partire dal 2023 potrebbe essere disponibile il primo iPhone pieghevole. Una notizia rumoreggiata già nel recente passato dove le indiscrezioni si rincorrevano. Ma questa volta ad alzare il tiro è quel Ming-Chi Kuo che in per anni sulle novità Apple ne ha azzeccate parecchie. E se l’analista molto informato sugli affari della Mela morsicata inizia a rivelare dettagli allora si fa sul serio.

Come sarà l’iPhone pieghevole?

Kuo afferma che l’iPhone pieghevole potrebbe sfoggiare un display Oled flessibile Qhd+ da 8 pollici. Ma non solo. L’analista di KGI Securities sostiene anche che il fornitore dei pannelli sarà Samsung Display (SDC) e quello dell’unità di controllo degli stessi (Display Driver IC) Samsung Foundry. In sintesi l’azienda sudcoreana si candida a diventare leader indiscussa del segmento, se si considerano i suoi modelli top e quelli della concorrente californiana.

Lo stesso analista stima che Apple ha in previsione di vendere tra i 15 e i 20 milioni di unità pieghevoli, con una forbice che dipenderà dall’effettiva disponibilità di componenti.

Una delle novità più importanti, oltre alla tipologia di display, riguarda la modalità di apertura del dispositivo. Stando alle indiscrezioni rivelate da Jon Prosser, che è uno dei leaker Apple più informati e noti, l’azienda californiana pare non abbia intenzione di utilizzare il sistema “fold”, ossia a libro. Al momento questo è quello più utilizzato per gli smartphone di questo tipo ma pare che a Cupertino siano intenzionati a optare per una più innovativa e originale apertura a conchiglia.

Apple arriva in ritardo sul mercato rispetto ad altri brand ma questo non è necessariamente uno svantaggio, anzi. Infatti, L’azienda di Cupertino ha deciso di attendere il 2023 per trovare al suo arrivo un mercato abbastanza maturo, dove gli smartphone pieghevoli hanno già rotto il ghiaccio. Il sistema “pieghevole”, sempre stando a quanto sostiene Minh-Chi Kuo e a quanto prospettano anche altri analisti potrebbe avere solo il suo trampolino di lancio nel mondo smartphone per poi estendersi anche ai tablet.

“Prevediamo che i dispositivi pieghevoli sfoceranno in un mix di prodotto tra smartphone, tablet e laptop” ha detto Ming-Chi Kuo al sito MacRumors. “Con il vantaggio di un ecosistema che si sposa perfettamente con il design, Apple sarà il grande vincitore nella nuova tendenza degli smartphone flessibili“.

