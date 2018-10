Una rete aziendale Lan e Wireless ben progettata rende possibile l’implementazione di numerosi servizi di collaborazione, di archiviazione e di sicurezza fisica e virtuale. Quanto sei ferrato in materia? Mettiti alla prova, rispondi all’IQ Test sulle reti aziendali

IQ test “Reti Aziendali”

Con l’IQ test “Reti Aziendali” di D-Link e Digitalic bastano 3 minuti per capire quanto sei preparato sulle reti dati, se le conosci, se la sai amministrare, se ne conosci le debolezze. Digitalic, in collaborazione con D-Link, ha creato un test di 10 domande per scoprirlo. Misura il tuo valore e scopri in pochi minuti se sei un guru, un principiante o una vera autorità in fatto di reti aziendali con un punteggio da 1 a 100!

Rispondi alle 10 domande, bastano 3 minuti. Condividi poi i risultati e mostra a tutti i tuoi amici il tuo livello di preparazione.

Costruire una rete aziendale

Una solida rete dati è la base per un’azienda produttiva e per far girare tutti i servizi e le applicazioni condivise: sistemi di sicurezza, storage, connettività wireless, sistemi Rfid, Crm e Erp, e molto altro. Senza dimenticare, poi, la videosorveglianza IP. Una telecamera, collegata a uno switch di rete e a un router, diventa un sistema a sé stante, che dotato di una propria “intelligenza”, è in grado di acquisire immagini attraverso un sensore, elaborarle, inviarle a un server addetto alla registrazione e/o, in caso di allarmi, di spedire la stessa immagine via email a una persona addetta alla sorveglianza, anche a migliaia di chilometri di distanza.