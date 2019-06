IRIScan Desk, lo scanner a forma di lampada

IRIScan Desk è una scanner da tavolo che è anche una lampada, poco ingombrante e con un’alta risoluzione

IRIScan Desk è uno scanner che fa da lampada, ma che è anche in grado di acquisire immagini e testi ad altissima risoluzione: combina le funzioni di lampada con quelle di un lettore ottico in grado di catturare le immagini posizionale nel suo spettro visivo per poi gestirle grazie all’OCR precedentemente installato.

IRIScan Desk funzioni

IRIScanTM Desk è Dotato di una fotocamera da 12 Megapixel e di un zoom digitale, è in grado di scansionare qualsiasi tipo di documento in differenti formati (fino all’A4). Inoltre, può acquisire in modo professionale anche i vari documenti d’identità, come il passaporto, la patente o la carta d’identità senza preoccuparsi del senso di orientamento in cui sono stati posizionati sotto la lampada. L’apparecchio fotografico, con un click, fa propria l’immagine in 0,5 secondi e la rende disponibile nel formato prescelto: JPEG o PDF con una risoluzione che arriva fino a 12 Mb/px con 300 Dpi.

Grazie alla tecnologia OCR multilingue integrata, le informazioni acquisite, dal cognome, alla data di nascita o il numero del documento, saranno immediatamente estratte senza alcun ulteriore intervento, indipendentemente dalla tipologia o dalla lingua del documento. Il tasso di riconoscimento del 100% è reso possibile dall’esperienza, ormai più che trentennale, nel settore OCR da parte di IRIS.

L’utilizzatore, sempre con un click, può poi esportare i dati raccolti nel formato desiderato (Text File, Text CSV file, Microsoft Excel…) e inviarli verso un server FTP sicuro o verso uno spazio di storage nel cloud attraverso Dropbox, Sharepoint, Evernote, Google Drive…, proteggendo e garantendo la privacy dei dati.

Questa lampada-scanner è Plug and Play ed è compatibile sia con l’ambiente Windows che con quello Apple e pesa solo 300 grammi di peso

IRIScan Desk è ideale per tutti gli utilizzi, da quelli personali a quelli professionali. Tutti coloro che hanno la necessità di catturare un’immagine e lavorarla o condividerla rapidamente potranno trovare in questa lampada-scanner un fortissimo alleato. Tutti i professionisti che hanno a che fare con la digitalizzazione, l’editing, la condivisione, ecc., di qualsiasi tipo di documento, potranno eseguire la loro attività ancor più velocemente e in assoluta sicurezza.

IRIScan Desk è disponibile ad un prezzo di € 299.

