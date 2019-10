Due nuovi modelli della linea Trucker Jacket di Levi’s saranno disponibili sul mercato con la tecnologia bluetooth ideata da Big G

Google e Levi’s da tempo collaborano allo sviluppo del progetto Jacquard. A distanza di tre anni dal debutto sul mercato arriva la linea Levi’s Trucker Jacket, il cui lancio in Italia è previsto per il 4 ottobre nel corso di un evento che si terrà a Roma. Le due nuove giacche con tecnologia Jacquard di Google si chiameranno Classic Trucker e Sherpa Trucker, ideate sia per uomo che per donna.

Come funziona la tecnologia Jacquard di Google

Jacquard di Google è un dispositivo (tag) piccolissimo e rimovibile, utilizzabile su tutti gli indumenti che sono compatibili. Inserito in giacche, zaini, borse, scarpe, permette di comunicare con il nostro smartphone. L’app Jacquard (disponibile sia per Android e iOS) viene abbinata in bluetooth, consentendoci di impostare i “significati” dei nostri gesti.

Si può quindi rispondere alle telefonate, avviare Google Assistant, ascoltare la musica o attivare la fotocamera dello smartphone da remoto (attualmente funziona solo con quella anteriore). In tutto sono 19 le azioni (ovvero i gesti) personalizzabili. Ed è anche possibile usare la giacca per trovare lo smartphone, loggarsi nei luoghi che si visitano e addirittura attivare o disattivare la cancellazione del rumore su alcuni modelli di cuffie Bose.

Levi’s Trucker e Sherpa con Jacquard

Classic Trucker sarà in vendita al prezzo di 198 dollari, mentre Sherpa Trucker caratterizzato da un’imbottitura più adatta alle temperature rigide a 248 dollari. Per l’occasione è stato rivisto il modulo Bluetooth, molto più elegante e con una piccola luce che può lampeggiare per avvisi vari. Azione comoda in quanto le vibrazioni emesse nella manica a volte possono non essere percepite. Si ricarica tramite Micro USB (boo) e ha una batteria che mostra una notifica quando è necessario ricaricarla. Il Jacquard di Google passa automaticamente alla modalità di sospensione per risparmiare batteria quando non viene utilizzato. Per iniziare a utilizzare di nuovo il tag, sarà sufficiente eseguire un gesto qualsiasi.

Le giacche Levi’s Trucker Jacket con tecnologia Jacquard di Google e Levi’s Sherpa Trucker Jacket con tecnologia Jacquard di Google sono raffinate e funzionali. Combinano perfettamente lo stile caratteristico di Levi’s e la tecnologia di Google per favorire l’interazione e arricchire le esperienze quotidiane. Queste giacche innovative sono facili da usare. Bastano pochi e semplici gesti per rimanere sempre connessi ovunque, senza distrazioni.

