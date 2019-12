Le 10 GIF più usate nel 2019: la lista di Google

Una sequenza di immagini animate di successo che su Tenor hanno fatto il botto quest’anno

Google ha rilasciato una lista delle 10 GIF più usate nel 2019. GIF, che sono diventate parte del nostro modo di esprimerci digitale, più o meno colorito e ricco di espressività. Ora sono comuni come le emoji e, come le emoji, possono essere un ottimo modo per condividere un contesto emotivo, assente chiaramente in un testo.

Big G ha utilizzato i dati della sua estensione per tastiera iOS per determinare le GIF più popolari dell’anno, per lo meno tra gli utenti di iPhone. I dati provengono da Tenor, una piattaforma acquistata da Google lo scorso anno che alimenta le ricerche GIF su Google Immagini, Gboard, Twitter, iMessage, Facebook, WhatsApp e altro.

L’elenco mostra che le GIF dei cartoni animati sono particolarmente popolari, costituendo tre dei primi quattro posti. Le GIF dei personaggi “più vecchi” hanno chiaramente potere. Insieme a “Elf“, Stitch, un personaggio del film Disney del 2002 “Lilo & Stitch“, rispettivamente al numero 1 e al numero 3. La loro popolarità sembra dipendere da quanto le GIF catturino un’emozione particolare, piuttosto che da quanto siano più recenti.

In base all’utilizzo di Tenor negli Stati Uniti e in Canada queste sono le 10 GIF più usate nel 2019:

10. Sorriso inquietante

La tipica espressione di quando vuoi comunicare scaltrezza, o un qualcosa di furbo in atto. Un sorriso un tantino inquietante insomma.

9. Disapprovazione

NCS. Non ci siamo. Con questa GIF il messaggio è decisamente negativo. Amico mio proprio no.

8. Momento di confusione

Dalla serie TV Castle, questa GIF è un chiaro cenno ad uno stato confusionale.

7. Sguardo sorpreso

E chi meglio di Will Smith poteva essere usato per dire “oh cavolo!”

6. WOW!

Arriva invece dal film “Ted” un’espressione alquanto simpatica e tenera per dire “WOW!”

5. Oh nooooo!

E quando ne capita una brutta il personaggio di Will Ferrell di “Elf” è il top per dire “oooh nooooo!!!!”

4. Grassa risata

Uno dei personaggi di “Cattivissimo me” è perfetto per una grossa grassa risata!

3. Brutta giornata

Avete avuto una brutta giornata? il ghignetto da ricamare è quello preso da “Lilo&Stich”

2. Frustrazione totale

E il personaggio di Jim Carrey ci spara la GIF topica per esprimere piena frustrazione!

1. Il Grr nervoso

E sul podio tra le 10 GIF più usate nel 2019? La più popolare dell’anno secondo le stime di Google su Tenor? Il Grr by Stich… E quando mai ogni giorno non ne abbiamo una per lamentarci del resto!

