Le tecnologie più innovative per server e data center, evento online il 23 luglio

Quali sono le tecnologie più innovative per server e data center? Come scegliere il server e il data center più adatto alle proprie esigenze, soprattutto nello scenario IT di oggi che richiede tecnologie e processi sempre all’avanguardia? Cercheremo di rispondere a queste domande nell’evento online “Il data center del futuro, oggi” con gli esperti dei Dell Technologies e AMD. Segui l’evento speciale di Dell Technologies e AMD in collaborazione con Digitalic e scopri come preparare oggi il futuro del tuo business.

I temi di “Il Data Center del futuro, oggi” #DataCenterFuturo

I server sono un asse portante del business di ogni azienda perché supportano ogni attività dell’azienda; per questo motivo è essenziale avere piattaforme sicure, performanti e facilmente scalabili e soprattutto pronte al futuro, per gestire tutte le diverse necessità. Individuare l’infrastruttura più adatta alla propria azienda è il primo passo per accelerare il processo di innovazione.

Con gli esperti di Dell Technologies e AMD parleremo di come rendere la tua impresa “a prova di futuro”, a cominciare dalle infrastrutture che sostengono il tuo business:

La trasformazione digitale e le nuove esigenze in ambito di calcolo, storage, data center

Grandi aziende e PMI: il futuro digitale passa dalla scelta della giusta infrastruttura

Dal One-Size-Fits-All al Workload-Optimized: cambiare approccio per far crescere il business

Prestazioni, scalabilità e sicurezza: le caratteristiche per essere future-ready

Dell EMC PowerEdge, i server progettati per sfruttare tutte le potenzialità dei processori AMD EPYC

Gli ospiti di “Il Data Center del futuro” #DataCenterFuturo:

Roberto Polacsek, Alliance Manager di AMD

Alessandra Milita, Sales Consultant, Data Center Computing di Dell Technologies

Silvio De Rossi, Influencer

Presenta:

Francesco Marino, Fondatore di Digitalic

Perché iscriversi

PMI o grande impresa, la giusta infrastruttura è essenziale per costruire solide fondamenta IT per il futuro della tua azienda.

Iscriviti all’evento di Dell Technologies e AMD in collaborazione con Digitalic, in streaming il 23 luglio alle 15,30, e scopri come essere future-ready!

Segui anche la diretta social con l’hashtag #DataCenterFuturo

