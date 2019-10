L’app di messaggistica di proprietà di Facebook sta testando una funzionalità che permetterà di inviare messaggi a tempo

La piattaforma di messaggistica istantanea WhatsApp ha rilasciato un nuovo aggiornamento beta (2.19.275) su Google Play Store, che presenta alcune tracce di una funzionalità chiamata “Messaggi Scomparsi”. WhatsApp non ha implementato alcuna funzionalità significativa negli ultimi mesi e la società di proprietà di Facebook non ha nemmeno annunciato la data di rilascio della tanto attesa funzionalità in “dark mode” per entrambi i dispositivi Android e iOS.

Ma WhatsApp sembra aver iniziato lo sviluppo della nuova feature sui messaggi scomparsi. Come suggerisce il nome stesso, i messaggi scompaiono dopo un certo periodo di tempo impostato dagli utenti (accade già su Telegram con le chat segrete), secondo il rapporto di WABetaInfo. Questa funzione sarebbe molto simile alla tipica messaggistica di Snapchat in cui le chat di testo scompaiono automaticamente.

WABetaInfo scrive che non vi è alcuna conferma su quando la funzionalità verrà rilasciata e in ogni caso non è ancora disponibile per gli utenti, nemmeno in beta. E come spesso accade sarà dapprima utilizzabile dagli utenti di WhatsApp Beta, seguita dal rollout ufficiale.

Riguardo la nuova funzione Messaggi scomparsi di WhatsApp, gli utenti saranno in grado di contrassegnare una chat particolare come “scomparsa” . Se una chat viene contrassegnata come scomparsa, tutti i messaggi in quella chat verranno automaticamente rimossi dopo un certo periodo. Inoltre, sembra che la funzione sarà disponibile inizialmente solo per i gruppi… da ciò che rivelano gli screenshot pubblicati da WABetaInfo.

Advertising

Nel menu “Impostazioni gruppo” gli utenti saranno in grado di vedere una nuova opzione chiamata “Messaggi scomparsi”, con intervalli diversi. Gli intervalli di tempo sarebbero da cinque secondi e un’ora. La funzione è attualmente in fase di test per le chat di gruppo, ma molto facile che la società rilasci la nuova feature anche per le singole chat.

Messaggi scomparsi di WhatsApp, come funzionerà

Si entra nelle impostazioni delle chat di gruppo e si preme sull’opzione “Disappearing Messages“. Si aprirà poi una finestra e si dovrà fare lo switch da “Off” a “On”. A questo punto apparirà una nuova finestra che vi permetterà di scegliere il limite temporale dopo il quale il messaggio verrà cancellato. Si hanno due opzioni: 5 secondi o 1 ora. Attivata la funzionalità, qualsiasi messaggio inviato verrà eliminato dalla chat a seconda dell’opzione temporale scelta.

WhatsApp testa i ‘Messaggi che scompaiono’ - Ultima modifica: da