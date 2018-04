Microsoft corsi di intelligenza artificiale : aggiunta un’area legata all’AI ai suoi corsi del Programma Professionale. L’area di apprendimento è aperta al pubblico ed è composta da nove corsi online, ognuno dei quali richiede da otto a 16 ore per essere completato, oltre a un progetto finale. “Il programma fornisce competenze pronte per il lavoro e un’esperienza reale agli ingegneri e agli altri che stanno cercando di migliorare le proprie competenze nell’AI e nella scienza dei dati attraverso una serie di corsi online che prevedono laboratori pratici e istruttori esperti”, ha affermato la società in una dichiarazione.

Corsi di intelligenza artificiale Microsoft

L’area di apprendimento presenta corsi Microsoft focalizzati sull‘etica dell’AI, su come condurre uno studio dei dati e sulla costruzione di diversi modelli di apprendimento. Gli iscritti hanno tre mesi per completare ogni corso separato e ciascuno viene offerto quattro volte all’anno. Il corso finale del progetto dura sei settimane e viene offerto anche quattro volte all’anno. Una volta completata la traccia completa, gli studenti ricevono un certificato digitale. Tuttavia, per ottenere il credito per ogni corso, gli iscritti devono acquistare certificati verificati da edX.org, che ospita il programma.

Corsi di intelligenza per il lavoro

Con così tante aziende focalizzate sull’intelligenza artificiale, fornire alle persone un modo per sviluppare le proprie abilità di intelligenza artificiale è utile sia per coloro che desiderano lavorare nel settore tecnologico sia per le aziende che dovranno reclutare più esperti di AI man mano che i loro sforzi di sviluppo si espanderanno.

“L’intelligenza artificiale è sempre più importante nel modo in cui i nostri prodotti e servizi sono progettati e consegnati, e questo vale anche per i nostri clienti”, ha dichiarato Susan Dumais, assistant director di Microsoft Research AI. “Fondamentalmente, siamo tutti interessati allo sviluppo di talenti in grado di costruire, comprendere e progettare sistemi che abbiano l’intelligenza artificiale come componente centrale”.