Le migliori App fitness per Apple Watch possono fare davvero molto cose. Oltre a segnare l’ora e a mostrare le notifiche, l’Apple Watch funziona principalmente come un indicatore dello stato di salute e del fitness. Il dispositivo della Serie 4 può monitorare la frequenza cardiaca, contare i passi e le calorie bruciate, registrare l’attività fisica, dallo yoga al nuoto, ricordare di fare pause dal lavoro e altro ancora. Ma non è tutto qui: basta aggiungere qualche app dedicata e l’orologio diventa ancora più abile nel migliorare lo sfato di salute generale. Ecco allora alcune delle migliori app fitness per Apple Watch.

Migliori App fitness per Apple Watch

Strava

Strava è già una delle app per il fitness più popolari tra gli amanti della corsa e i ciclisti, per via dell’efficace rilevamento delle attività. Il suo programma companion per Apple Watch aggiunge la praticità di registrare i movimenti dal polso, in modo che gli atleti possano lasciare i loro telefoni a casa.

Quando indossate il vostro Apple Watch, l’app Strava può registrare gli allenamenti dall’inizio alla fine, visualizzando sullo schermo le vostre statistiche: tempo, andatura, distanza, velocità e frequenza cardiaca. Al termine dell’attività, il dispositivo mostrerà un riepilogo della sessione e sincronizzerà queste informazioni sul telefono non appena tornerà in prossimità dell’orologio. Strava può monitorare otto tipi di attività diverse, dalla corsa mattutina alla biciclettata pomeridiana passando per escursioni e sci.

Non è necessario acquistare un abbonamento premium per usufruire della funzionalità per Apple Watch, tuttavia, se scegliete di eseguire l’upgrade, riceverete ulteriori analisi e funzionalità aggiuntive per aiutavi a stabilire gli obiettivi.

Lifesum

Se state cercando di mangiare meglio, un diario alimentare può aiutarvi a monitorare il vostro apporto calorico. Cercate una versione digitale di questo strumento? Lifesum consente di tenere traccia di pasti e bevande dal telefono e dal vostro polso.

L’app per Apple Watch che accompagna questo programma di dieta e nutrizione è una delle più complete che abbiamo visto per dispositivi indossabili: è possibile visualizzare le letture dettagliate dei carboidrati, proteine e assunzione di grassi per la giornata; scorrere indietro i pasti passati; e registrare l’assunzione di acqua senza sbloccare il telefono. In effetti, l’app è talmente impressionante che Apple ha incluso una sua demo durante il lancio dell’Apple Watch Serie 4.

Lifesum offre la maggior parte delle sue funzionalità gratuitamente, tuttavia, se scegliete l’abbonamento mensile, riceverete consigli nutrizionali aggiuntivi e consigli dietetici personalizzati per voi e per i vostri obiettivi dietetici.

Streaks

Streaks si autodefinisce come una lista di cose da fare che vi aiuta a mantenere buone abitudini. In altre parole, scegliete qualcosa che volete fare regolarmente, per esempio sudare facendo un certo numero di flessioni, bere otto bicchieri d’acqua, e così via, e questa app per il fitness si assicurerà di ricordarvi di svolgere il vostro compito giorno dopo giorno. Si possono specificare 12 diversi compiti da tracciare, quindi personalizzare ciascuno di questi obiettivi con colori e icone, che incoraggiano a mantenervi sulla strada giusta. Per ulteriori motivazioni, l’app fornisce statistiche che mostrano come la vostra forza di volontà dura nel tempo.

L’app companion per Apple Watch consente di registrare le abitudini o visualizzare gli andamenti dal vostro polso. Gli sviluppatori dell’app offrono anche un quadrante speciale Streaks che mostra chiaramente le attività quotidiane che devote ancora compiere da quelle presenti nel vostro elenco. Sebbene questa app non sia gratuita, per averla basta pagare solo una tantum invece di dover sborsare un abbonamento mensile o annuale.

Clue

I tracciatori del ciclo femminile non sono perfetti, ma forniscono un modo comodo per monitorare il proprio ciclo. Oltre alla sua funzione principale, Clue aggiorna sulle novità in materia di salute e analizza i dati per individuare tendenze e potenziali problemi di salute; inoltre, si sincronizza tra il telefono e lo smartwatch.

Dal vostro Apple Watch, potrete vedere i dati che avete già registrato e vedere le previsioni su quando potrebbe iniziare il ciclo. Non solo Clue è smart, è anche facile da usare, sia da telefono che da l’orologio.

Tutti questi vantaggi sono gratuiti, ma la versione premium di Clue viene fornita con previsioni intelligenti aggiuntive, fra cui quando potrebbe presentarsi la sindrome premestruale, crampi e altri schemi abituali.

Gymaholic

Se indossate il vostro Apple Watch in palestra, un’app per il fitness completa come Gymaholic vi aiuterà a rispettare il vostro programma. Consente di pianificare le sessioni in anticipo, aiutando a determinare quali muscoli dovreste far lavorare di più e fino a quanto volete spingervi, quindi vi sollecita con i promemoria per assicurarvi di rimanere in pista. Dove però l’app eccelle davvero è nelle piccole dimostrazioni guidate per ogni esercizio del suo cataloghi.

Con l’app complementare per Apple Watch potete lasciare il telefono a casa. Guardate lo schermo per vedere come eseguire una determinata attività, vista da qualsiasi angolazione e, quando siete a vostro agio con un esercizio, passate al set di ripetizioni, registrando i vostri progressi sull’orologio man mano che procedete.

Potete testare Gymaholic gratuitamente, almeno per una settimana, successivamente sono previsti modesti costi mensili.

Nike+ Run Club

I corridori accaniti, che possiedano o meno uno dei modelli in edizione Nike di Apple Watch, dovrebbero caricare sui propri orologi l’app Nike + Run Club. Come previsto, tiene traccia delle corse, fornendo mappe e statistiche dettagliate per ogni sessione. Questa app per il fitness, però, va ben oltre: per esempio,vi dà la possibilità di ascoltare messaggi audio che vi aiutano a mantenere il ritmo e il vostro obiettivo e potete persino fare in modo che gli amici registrino questi incoraggiamenti per voi. Mentre l’app apprende le vostre abitudini, vedrete anche i vostri progressi nel tempo e riceverete piani di coaching personalizzati su misura per il ritmo e i vostri obiettivi.

Ciò che ci piace del supporto per Apple Watch è che si ottiene praticamente lo stesso set di funzioni dell’app principale, comprese le sessioni di coaching e le funzionalità di mappatura, direttamente sul polso. Allo stesso tempo, il design rende tutto chiaro e semplice in modo da poter visualizzare le informazioni necessarie a colpo d’occhio mentre si è in movimento. Inoltre, e non è poco, l’app è gratuita.

MyFitnessPal

Se Lifesum non vi soddisfa pienamente, provate un altro diario alimentare digitale: MyFitnessPal è una delle app per la dieta più popolari su qualsiasi piattaforma, ma è particolarmente buona l’integrazione con Apple Watch. Come la versione per il telefono, consente di registrare l’assunzione di cibo e acqua nel modo più rapido e intuitivo possibile.

Tramite il telefono o il dispositivo indossabile, MyFitnessPal consente di vedere quante calorie avete assunto e confronta il totale con quelle bruciate durante l’esercizio. L’app può anche differenziare l’assunzione di nutrienti come carboidrati, grassi, proteine ​​e così via. Una rapida occhiata al polso può quindi darvi una visione dettagliata della vostra dieta per la giornata.

Grazie alla sua popolarità, MyFitnessPal viene fornita con una serie di app e servizi di terze parti che possono connettersi ad essa, tra cui l’app Apple Health e la piattaforma per il fitness Endomondo, tuttavia, alcune di queste integrazioni, nonché funzionalità come l’analisi dettagliata dei prodotti alimentari e l’esportazione dei dati, richiedono un abbonamento premium che si paga su base mensile.

Pocket Yoga

L’app Pocket Yoga include tutto ciò di cui si può avere bisogno per fare i propri esercizi asana. Consente di migliorare i movimenti con istruzioni audio e video, tenere un registro aggiornato delle pratiche completate e controllare i progressi con i dati relativi alle calorie e ai dati della frequenza cardiaca estratti dall’app Apple Health. In totale, potete scegliere tra 27 sessioni diverse in durata e difficoltà.

Quando si scarica la app per Apple Watch, si ottiene tutto questo al vostro polso e ciò elimina la necessità di bilanciare attentamente il telefono su un angolo del tavolino da caffè in modo da poter vedere cosa si dovrebbe fare. Questa app per il fitness è a pagamento, ma il prezzo è piuttosto contenuto.

Swing Tennis Tracker

Per gli appassionati di tennis che vogliono vedere come stanno andando, Swing Tennis Tracker utilizza efficacemente le misurazioni dallo stesso Apple Watch, o da un iPhone collegato. Tiene traccia di tutto, dalla velocità dei colpi alla percentuale dei primi servizi, al numero di calorie bruciate in campo. Se state cercando qualcuno con cui giocare, l’app vi aiuta anche a trovare e comunicare con altri giocatori di tennis che usano lo stesso programma.

Ancora una volta, potete controllare tutte queste informazioni sul vostro orologio e, con l’aiuto di Siri, potete salvare tutti i dati relativi alle partite e agli allenamenti pertinenti anche sul vostro smart watch. Poiché l’app è social, potete connettervi con altri Apple Watch sul campo per tenere insieme conto dei punteggi. Una volta che vi avvicinate di nuovo al vostro smartphone, tutte le informazioni raccolte possono essere sincronizzate con l’app principale.

Sebbene la versione di base sia gratuita, potete acquistare un abbonamento premium mensile per sbloccare funzionalità extra, come statistiche a pagamento.

