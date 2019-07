I 10 migliori giochi per smartphone – luglio 2019

Questi sono i migliori giochi per smartphone. Ecco un elenco di quelli assolutamente da non perdere dei migliori videogame per iOs e Android

Quali sono i migliori giochi per smartphone? Che il gioco mobile sia il più grande mercato per i videogiochi non è più un segreto per nessuno. Nel 2018, ha prodotto quasi la metà delle entrate globali del settore. I giochi per smartphone un tempo erano un mondo a parte rispetto ai titoli per consolle e PC, ma sulla scia di titoli come Fortnite, le linee di demarcazione fra una tipologia e l’altra si sono fatte più sfocate. Ma quali sono quelli assolutamente da non perdere? In questa selezione troverai diversi giochi disponibili anche su consolle e PC, ma la maggior parte di essi vive sullo smartphone e il fatto che vi si possa giocare assolutamente ovunque compensa qualsiasi altro aspetto.

I migliori giochi per smartphone

Alto’s Odissey

Se ti è piaciuto Alto’s Adventure, adorerai Alto’s Odyssey. Il seguito dell’endless runner è un gioco elegante e molto avvincente con più aspetti da scoprire. Proprio come nell’originale, l’obiettivo è quello di procedere il più a lungo possibile evitando gli ostacoli, completando compiti e accumulando punteggi più alti con una miscela di backflip e di grinta. Odyssey introduce una nuova mossa, il wall ride, che funge sia da ingenuo trucco che da modo meccanico per raggiungere traguardi più avanzati. È una gradita aggiunta a un gioco iOS e Android già apprezzabile.

The Banner Saga

La Banner Saga, sia per iPhone che per dispositivi Android, è buona come la versione per PC. Questo gioco di ruolo tattico coinvolge umani, giganti, centauri e temibili personaggi sinistri. Ogni tribù è dotata di attacchi, abilità e strumenti tattici diversi. È un gioco che premia il pensiero attento. Aspettati di dover prendere decisioni difficili mentre porti la tua carovana e la tua banda di guerrieri attraverso il nord e cerchi di sopravvivere all’apocalisse. Questo è un gioco RPG in cui tutto ruota attorno al viaggio, non al traguardo.

Fortnite Battle Royale

L’elenco dei migliori giochi per smartphone non poteva non comprendere Fornite. Fortnite è un fenomeno culturale, responsabile della divulgazione di un nuovo genere di sparatutto e ha il pregio di farlo in un modo che ha attratto milioni di giocatori su consolle mobili. Tutto è iniziato con una semplice idea: sopravvivere (in realtà è iniziato come gioco in stile tower-defense in cui dovevi costruire un forte per proteggere i sopravvissuti umani dagli zombi, ma si è evoluto). È facile iniziare a divertirsi con Fortnite (ed è gratis!). Lasciati paracadutare in campo, afferra rifornimenti, pistole e munizioni, costruisci alcune protezioni difensive, se vuoi, e vai avanti fino alla fine. È semplice, ma tutte le migliori idee per il gaming lo sono. Uno dei migliori giochi di sempre.

Life is Strange

L’iconica avventura di Dontnod è apparsa sulle principali console e PC ed è ora disponibile su dispositivi iOS e Android. L’estetica ridotta del gioco ha visto giorni migliori, certo, ma Life Is Strange non è mai stato noto per le texture realistiche; è una storia di amicizia e cerca di trovare il suo posto tra i migliori giochi per smartphone. I controlli touchscreen sono un po’ scomodi, ma è una serie acclamata dalla critica che merita di essere giocata per intero.

Monument Valley

Sia Monument Valley che Monument Valley 2 meritano un posto in questa lista dei migliori giochi per iOs e Android. Questi puzzle game casual hanno uno stile unico e davvero sbalorditivo ispirato all’artista olandese Maurits Cornelis (M.C.) Escher. Le immagini sono anche legate al gameplay, che ruota attorno a torcere e trasformare strutture geometricamente impossibili. È un concetto intelligente in cui la difficoltà aumenta progressivamente. La trama è sottile, senza dialoghi, e la colonna sonora rilassante di Stafford Bawler, Obfusc e Grigori migliora l’esperienza. Puoi completare ogni partita in una singola seduta, il che è perfetto per un lungo viaggio in treno o per una serata a letto.

Pocket City

Pocket City si potrebbe definire come un SimCity 2000 in formato ridotto, con lo stesso sistema di centrali elettriche/condutture per l’acqua e bilanciamento residenziale/commerciale/industriale. Alcune delle simulazioni sono semplificate, ma devi comunque gestire il crimine, il traffico, l’inquinamento, l’istruzione e altre questioni simili, costruendo la città per riempire una mappa abbastanza gigantesca.

In un altro momento, probabilmente avremmo sbattuto la porta in faccia a Pocket City, bollandolo come una scopiazzatura clamorosa, ma EA ha trattato così male le sue serie che questo gioco, che ha un prezzo iniziale di $4, ma nessuna micro-transazione o pubblicità, ha adesso un ottimo appeal. Se Cities: Skylines rappresenta ciò che EA avrebbe dovuto fare con la serie SimCity, Pocket City è esattamente come dovrebbe essere la versione mobile del classico gioco di costruzione di città.

Reigns: Her Majesty

Questo gioco narrativo di strategia prende in prestito un’interfaccia in stile Tinder che ti fa scorrere attraverso decisioni e domande dei tuoi protagonisti. Ogni scelta fatta riguarda vari aspetti del tuo regno, attraverso le questioni economiche, la chiesa, l’esercito. Se il tuo punteggio in uno di questi argomenti diventa troppo basso, o troppo alto, vieni ucciso (di solito in modo brutale) e ricominci da capo come dominatore del tuo regno. Può sembrare un semplice atto di bilanciamento, ma le cose non sempre vanno come ci si aspetterebbe e dovrai imparare la lezione nella partita successiva. Nonostante i controlli semplici, il mondo di Reigns ha una trama strana e meravigliosa che t’incanterà per lungo tempo e, dal momento che si avanza a forza di swipe, è l’ideale per passare del tempo.

Threes

Giocare a Threes è come essere avvolti in un asciugamano caldo dopo un bagno in una giornata piovosa: è avvincente, con un gioco di tessere che aggiunge numeri, che fa scomparire i minuti nel nulla e, inoltre, è assolutamente adorabile. Le tessere numeriche hanno personalità e creano fantastici rumorini per incoraggiare i giocatori mentre le si spostano. Threes è un originale gioco di tessere. Ha una manciata di copie popolari che si sono diffuse dopo il suo lancio, ma nessuna di loro può competere con lo stile, la strategia, la profondità e la simpatica che questo gioco offre.

The Witness

The Witness ti porta su una strana isola piena di enigmi e molte domande. L’unica cosa che puoi fare è risolvere enigmi disseminati intorno a te, raccogliere indizi e cercare di tornare a casa. Più riesci a scoprire, più apprezzi quanto sia stato maledettamente ben progettato. È diverso da qualsiasi altro rompicapo a cui hai mai giocato; inoltre, non ci sono molti giochi che ti fanno sentire intelligente come fa The Witness.

80 Days

80 Days è un gioco interattivo di finzione basato sul romanzo di Jules Verne “Il giro del mondo in ottanta giorni”. Tu interpreti il ​​fedele servitore di Phileas Fogg, incaricato di aiutare il tuo maestro in un viaggio da Londra a… Londra. Il gioco non è ambientato nell’epoca vittoriana del libro originale, tuttavia inizia con un viaggio su un treno sottomarino da Londra a Parigi, e in seguito seguirai ogni sorta di creazioni ispirate dallo stile Steampunk mentre cerchi di circumnavigare il globo.

Lungo la strada, dovrai prendere delle decisioni e, con fondi limitati e spazio limitato per il bagaglio, non è facile: dovresti pagare una tassa pesante per prendere un treno prima? Dovresti vendere il tuo cappotto per fare spazio a un orario? Parli con la guardia del treno per avere più informazioni? L’enorme numero di scelte sarebbe schiacciante, se non fosse per la superba scrittura del gioco e per la sua rigiocabilità: non esiste un viaggio perfetto e, con quasi 750.000 parole scritte per il gioco, potresti giocare 80 giorni ottanta volte e mai annoiarti.

