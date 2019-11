Le immagini animate sono totalmente gratuite e possano essere condivise online tramite le principali piattaforme di messaggistica istantanea

Per Halloween 2019 è possibile condividere immagini GIF su WhatsApp e altri social network come Facebook, Twitter, Instagram e molti altri. La festività di Halloween si festeggia a livello mondiale, anche se inizialmente era diffusa solo nei paesi angolassoni. Già in passato, le persone si decoravano e vestivano da scheletri, orchi, ragni, streghe e non solo. Per celebrare la notte tra il 31 ottobre e 1 novembre, abbiamo raccolto le migliori immagini GIF per Halloween 2019, una raccolta di immagini animate da condividere, scaricare gratis, divertenti e simpatiche.

Prima di scoprire in dettaglio le migliori immagini GIF per Halloween 2019, è necessario sottolineare come tutte le immagini animate siano totalmente gratuite e possano essere condivise online tramite le principali piattaforme di messaggistica istantanea. Applicazioni come Facebook, Twitter e molte altre supportano le GIF, un modo semplice, diverte e innovativo, per augurare un buon Halloween 2019 sia ad amici che parenti.

Migliori immagini GIF per Halloween, come scaricarle

Per salvare le immagini GIF presenti in questa galleria sappi che è necessario eseguire alcune operazioni, molto semplici e facili da ricordare. Per salvare un’immagine GIF su Android e iOS, è necessario tenere premuto il dito sulla GIF in questione per qualche secondo, fino a quando non comparirà sullo schermo una nuova finestra di dialogo. All’interno di quest’ultima clicca sulla voce Salva immagine. L’immagine GIF verrà salvata all’interno del rullino per quanto riguarda i dispositivi iOS, come iPhone, iPad e iPod Touch, mentre su Android verrà archiviata nella cartella Download del browser. In questo modo, è possibile condividere facilmente le immagini umoristiche anche con altre applicazioni di terze parti, come WhatsApp, e social network.

Il topolino celebra Halloween con la formula “dolcetto o scherzetto“? Una caramella sta per arrivare e il topolino ringrazia.

Le lanterne a forma di zucca con occhi e bocca sono uno dei principali soggetti di Halloween. Ecco una GIF molto carina da condividere su WhatsApp e altri social network.

Anche un simpatico scheletro celebra Halloween, una GIF da condividere sui social network.

Attenzione alle zucche che possono guardare da dietro l’angolo durante la notte di Halloween.

Halloween non è una festività caratterizzata solamente dalla paura, ma può essere anche un momento in cui viene condiviso il proprio amore con la dolce metà. Una GIF in lingua inglese di un bacio tra fantasmi.

C’è anche qualcuno che odia Halloween, come Homer Simpsons.

Halloween 2019, immagini GIF divertenti

Tra le migliori immagini animate per Halloween 2019 non potevano mancare GIF divertenti e simpatiche. Oltre ai classici messaggi, frasi e pensieri, le immagini GIF rappresentano un modo innovativo per esprimere il proprio affetto.

Ecco, quindi, la nostra selezione di immagini GIF divertenti da scaricare e condividere online.

Tra le migliori GIF divertenti per Halloween vi sono i Simpsons, tra cui quella in cui Home Simpsons brucia dopo aver acceso la lanterna a forma di zucca.

Anche gli animali, come il gatto qui sotto, festeggiano Halloween 2019. Una GIF molto divertente in cui un gattino vestito scivola dal divano.

E sempre iSimpsons ma questa volta con l’intera famiglia a celebrare Halloween 2019 travestendosi da scheletri in un’immagine animata molto divertente.

Anche il gatto persiano festeggia Halloween con una zucca posta sulla testa e mangiando alcuni croccantini.

E vogliamo omettere la famigliola di gatti. Questa da condividere è top

Alla carica ragazzi!!!

E gli amici a 4 zampe ma bau bau ad Halloween che fanno? Si godono la zucca!

