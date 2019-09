Android 10: quali smartphone avranno l’aggiornamento?

La nuova edizione del sistema operativo di Google è in dirittura d’arrivo: ecco gli smartphone candidati a ricevere per primi l’aggiornamento ad Android 10.

Il debutto ufficiale della nuova release del sistema operativo di Google è più vicino che mai: ecco la lista degli smartphone che potranno ricevere l’aggiornamento ad Android 10.

Solo pochi giorni fa da Google ci aggiornavano sulla questione del ritocco al brand di Android, tanto per quel che riguarda il logo che per il nome scelto. Gli utenti stanno ancora facendo i conti col disappunto della scelta numerica, a sfavore della denominazione dociaria, ma da Mountain View fanno sapere che il rilascio di Android 10 ha una data.

Dal prossimo 3 settembre, infatti, alcuni fortunati modelli di smartphone potranno finalmente ricevere il tanto desiderato aggiornamento.

Al momento non abbiamo ancora notizie completamente certe sui prescelti che riceveranno per primi Android 10 ma, tra indiscrezioni confermate e aspettative, il quadro che inizia a delinearsi dovrebbe piuttosto fedele a quanto accadrà nei prossimi giorni.

La lista degli smartphone che riceveranno Android 10

I primi ad ottenere l’upgrade ad Android 10, manco a dirlo, saranno i device di Google, e se alcune compagnie, come Huawei e Nokia, hanno già confermato i modelli che saranno interessati per primi dall’aggiornamento, molti altri brand non hanno ancora commentato in via ufficiale.

Ecco dunque i modelli che con alte probabilità potranno effettuare per primi l’upgrade ad Android 10, divisi per brand.

Google

Pixel 3

Pixel 3 XL

Pixel 2

Pixel 2 XL

Pixel

Pixel XL

Pixel 3a

Pixel 3a XL

Samsung

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10 +

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9 +

Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Note 10+

Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy A9

Samsung Galaxy A70

Samsung Galaxy A50

Samsung Galaxy A30

Samsung Galaxy A20

Samsung Galaxy M30

Samsung Galaxy M40

Samsung Galaxy M20

Samsung Galaxy Fold

Huawei

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei P30 lite

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 Lite

Huawei Mate 20 X

Huawei Mate 20 X 5G

Porsche Design Mate 20 RS

Huawei P smart 2019

Huawei P smart+ 2019

Huawei P smart Z

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Porsche Design Mate 10

Xiaomi

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9T

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi Mix 3 5G

Redmi K20 Pro

Redmi K20

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8 Explorer

Xiaomi Mi MIX 2S

Xiaomi Mi Mix 3

Redmi Note 7

Redmi Note 7 Pro

OPPO

OPPO Reno

OPPO Reno 2

Oneplus

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7

OnePlus 6T

OnePlus 6

OnePlus 5T

OnePlus 5

Nokia

Nokia 8.1

Nokia 1

Nokia 1 Plus

Nokia 2.1

Nokia 2.2

Nokia 3.1

Nokia 3.1 Plus

Nokia 3.2

Nokia 4.2

Nokia 5.1

Nokia 5.1 Plus

Nokia 6.1

Nokia 6.1 Plus

Nokia 7 Plus

Nokia 7.1

Nokia 8.1

Nokia 8 Sirocco

Nokia 9 Pureview

Honor

Honor 20

Honor 20 Pro

Honor 20i

Sony

Sony Xperia Z3

Asus

Asus ZenFone 5Z

Asus 6Z

LG

LG G8 ThinQ

LG V50 ThinQ

LG G7 One

Motorola

Moto Z3

Moto Z3 Play

Moto One Vision

Moto One Action

Moto One

Moto One Power

Moto G7 Plus

Moto G7

Moto G7 Power

Moto G7 Play

Realme

Realme 3 Pro

Vivo

Vivo X27

Vivo Nex S

Vivo Nex A

