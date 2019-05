Samsung non ha ancora deciso quale sarà la direzione da intraprendere per le sorti di Galaxy Fold, ma ci dirà di più nelle prossime settimane.

L’infelice storia infinita del lancio di Samsung Galaxy Fold si arricchisce di una nuova – deludente – puntata.

In queste ore molte testate web hanno ripreso la notizia che Samsung prenderà una decisione definitiva sul da farsi in relazione al suo Galaxy Fold, con un ultimatum di un paio di giorni.

Ma in realtà le cose non stanno proprio così.

Sembra ci sia stato un errore nella diramazione della news, e che Samsung in effetti abbia dichiarato di prendere provvedimenti nelle prossime settimane, non giorni.

Questo è quanto riportato da AndroidPolice, sulla base della correzione da parte di Samsung comunicata al giornalista della CNBC Todd Haselton.

Samsung just told me the new Galaxy Fold release date will be announced in ‘coming weeks,’ not days. Story updated w/ comment. https://t.co/jkuuU1yK2I — Todd Haselton (@robotodd) 9 maggio 2019

Non un esito imminente, dunque, ma un’attesa prolungata a causa dei difetti che hanno interessato il device pieghevole di Samsung.

Tuttavia, Samsung per il momento non sembra voler ritirare il prodotto dal mercato, nonostante qualcuno già parli di probabili rimborsi ai consumatori che avevano prenotato lo speciale dispositivo.

Per il momento, quel che è certo è che la casa coreana ce la sta mettendo tutta per rimettere a posto le cose e risolvere i gravi difetti del suo Galaxy Fold.

Ad oggi, i principali difetti che affliggono Galaxy Fold sembrano riconducibili a due problemi sostanziali:

La rimozione di una pellicola protettiva fondamentale per il corretto funzionamento del display; L’introduzione di sostanze al di sotto del display che ne causano rigonfiamenti o malfunzionamenti.

Anche se i ragazzi di iFixit individuarono tra alcuni dei principali colpevoli il meccanismo della cerniera di Galaxy Fold, per ora Samsung non sembra aver dichiarato nulla a proposito di errori nella costruzione dello smartphone pieghevole.

Il lancio dello smartphone pieghevole nel mercato statunitense era originariamente previsto per il 26 aprile, poi slittato a causa degli evidenti problemi di Galaxy Fold riscontrati da più recensori che avevano messo le mani sulle prime unità di test.

Stando ad alcune indiscrezioni, Samsung potrebbe non essere troppo in ritardo rispetto alla commercializzazione attesa, e riuscire nell’impresa di risolvere i difetti del suo Galaxy Fold nel breve termine.

