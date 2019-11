Galaxy Fold finalmente in Italia: in arrivo il pieghevole di Samsung

Il pieghevole di Samsung disponibile al pre-ordine da questa settimana, per poi arrivare a metà dicembre: Galaxy Fold pronto al debutto in Italia.

È stato uno degli smartphone più attesi del 2019, e finalmente anche i clienti italiani avranno la possibilità di mettere le mani su un Galaxy Fold, acquistando la versione destinata al nostro mercato.

Le pre-ordinazioni saranno disponibili attraverso il sito di Samsung e presso i principali rivenditori di elettronica, oltre ai maggiori operatori di telefonia mobile, a partire da mercoledì 13 novembre, con le spedizioni previste per il 16 dicembre.

Il Galaxy Fold sarà disponibile in un numero davvero limitato di unità, così come è stato per il resto del mondo, e ad un prezzo piuttosto esoso di 2050 euro.

Tuttavia, nella confezione di acquisto di Galaxy Fold saranno inclusi anche i Galaxy Buds, gli ambiti auricolari wireless di Samsung, oltre alla speciale cover protettiva e un anno di assicurazione che protegge il device da danni accidentali.

Infine, dall’acquisto dello smartphone pieghevole di Samsung è possibile accedere anche al Galaxy Fold Premier Service, vale a dire un’assistenza tecnica che permette all’acquirente di usufruire dell’aiuto di esperti specializzati, tramite un numero verde dedicato.

L’elitario smartphone pieghevole

La storia tormentata di Galaxy Fold giunge quindi al termine, dal momento che Samsung è finalmente disposta a commercializzare il suo pieghevole in altri mercati: con una (seconda) partenza piuttosto cauta, il device è stato prima lanciato sul mercato coreano, poi su quello statunitense e in alcuni paesi europei selezionati.

Nonostante il prezzo esorbitante, Samsung prevede presto un tutto esaurito anche nel Belpaese, così come è stato per gli altri mercati in tutto il mondo. Il gigante coreano si auspica un’accoglienza piuttosto calorosa del suo smartphone pieghevole, proprio per la sua particolarità: si tratta del primo vero smartphone pieghevole lanciato sul mercato, uno spartiacque che dà il via a una nuova era per il settore degli smartphone.

Galaxy Fold era stato presentato lo scorso febbraio e, a pochi giorni dalla commercializzazione, Samsung aveva dovuto annullare gli ordini a causa dei problemi tecnici del delicato display dello smartphone.

Dopo svariati mesi di test, la società è finalmente riuscita a porre rimedio ai difetti tecnici, offrendo ai suoi consumatori uno smartphone con display flessibile da 7.3 pollici che può essere piegato in due, e che rivela un display esterno secondario da 4.6 pollici. Il cuore pulsante di Galaxy Fold è costituito dal processore Qualcomm Snapdragon 855, supportato da 12 GB di memoria Ram e con 512 GB di memoria interna disponibili. Le 6 fotocamere sapientemente installate in diverse posizioni consentono all’utente di fotografare in maniera agevole in qualsiasi condizione, sia avendo lo smartphone aperto che chiuso, mentre la batteria da 4380 mAh dovrebbe garantire una buona autonomia per mantenere in vita i due diversi schermi del device.

Sebbene Galaxy Fold sia stato messo a punto anche in versione 5G, in Italia arriverà esclusivamente la variante con connettività 4G.

