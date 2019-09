Galaxy Fold: il pieghevole Samsung è finalmente in vendita

Il caratteristico smartphone made in Seul è finalmente arrivato sul mercato: per ora commercializzato soltanto in Corea, presto Galaxy Fold dovrebbe approdare negli USA e in Europa.

Sembra finalmente volgere al termine la brutta avventura che ha interessato lo smartphone pieghevole di Samsung sin dalla sua falsa partenza.

Come previsto, oggi il nuovo Samsung Galaxy Fold è finalmente disponibile all’acquisto in Corea, dove ha riscosso un grandissimo successo nei pre-ordini della prima giornata. La seconda tornata, invece, è prevista per il 18 settembre, giorno in cui il rinnovato Galaxy Fold dovrebbe essere acquistabile anche in alcuni, selezionati, paesi europei.

Nel frattempo, però, cresce la delusione per i clienti statunitensi che avevano già provveduto a pre-ordinare il Galaxy Fold, prima che si manifestassero gli ormai famosi difetti di progettazione della prima edizione.

Il motivo è l’annullamento di questi pre-ordini da parte di Samsung, che ha informato la clientela per mezzo di un messaggio e-mail.

Samsung annulla i pre-ordini di Fold negli USA

L’e-mail ricevuta riportava il seguente testo:

Advertising

Siamo entusiasti di annunciare al mondo che il tanto atteso Galaxy Fold verrà lanciato negli Stati Uniti nelle prossime settimane. Come saprai, questo dispositivo reinventa fondamentalmente ciò che può fare uno smartphone. Garantire la migliore esperienza possibile con questa nuova rivoluzionaria tecnologia è la nostra massima priorità. Ci stiamo prendendo il tempo per ripensare l’intera esperienza del cliente, dall’acquisto al disimballaggio, al servizio post-acquisto, quindi nel frattempo abbiamo, purtroppo, deciso di annullare il pre-ordine esistente. Pur non essendo una decisione facile da prendere, crediamo che questa sia la cosa giusta da fare. Il Galaxy Fold segna l’inizio di una nuova era nella tecnologia mobile, motivo per cui abbiamo deciso di reinventare l’esperienza del cliente abbinando la natura premium ed esclusiva del dispositivo stesso, includendo un nuovo Galaxy Fold Premier Service, che offre ai proprietari l’accesso diretto agli esperti Samsung. Tutto ciò darà ai proprietari la possibilità di esplorare e prendere confidenza con questa tecnologia nuova al mondo. Come segno di apprezzamento per la tua pazienza, ti preghiamo di accettare questo credito Samsung da 250$, riscattabile su qualsiasi prodotto su Samsung.com. Quando sei pronto per l’acquisto, visita Samsung.com/us e inserisci il tuo codice promozionale personale al momento del pagamento.

Per farsi perdonare dell’annullamento dei pre-ordini, dunque, Samsung ha deciso di regalare un credito di 250 dollari da spendere sul proprio store.

E per accompagnare l’arrivo del nuovo Galaxy Fold, Samsung ha anche preparato un video per introdurre il device rivisitato, ponendo particolare accento non solo all’integrazione della pellicola proteggi-display all’interno dello schermo, ma anche ai meccanismi della cerniera e agli strati rinforzati che preserveranno il display flessibile.

Insomma, in poco più di 3 minuti di video, Samsung ha cercato di comunicare che gli errori del passato sono stati ormai risolti.

Sarà davvero così?

Attendiamo le consegne dei nuovi Galaxy Fold, e l’apertura dei pre-ordini del 18 settembre anche per Germania, Francia e Regno Unito: a quanto pare l’Italia, per adesso, dovrà ancora attendere per mettere le mani sul rinnovato Galaxy Fold.

Galaxy Fold: il pieghevole Samsung è finalmente in vendita - Ultima modifica: da