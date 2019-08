Galaxy Tab S6: il tablet più potente ed evoluto di Samsung

Il nuovo tablet di Samsung è perfetto sia per lavorare che per giocare o guardare film in streaming: svelato il potente Galaxy Tab S6.

Presentato ufficialmente il nuovo tablet della famiglia coreana: Samsung Galaxy Tab S6 è un concentrato di tecnologia, potenza e attenzione ai dettagli.

Estate di fuoco per i prodotti del colosso di Seul che, a una settimana dall’Unpacked Event che vedrà protagonista il Galaxy Note 10, ha presentato al mondo il suo nuovo tablet.

Si chiama Galaxy Tab S6, ed è diretto competitor di dispositivi di fascia alta come gli iPad, strizzando l’occhio tanto alla produttività quanto all’intrattenimento.

Galaxy Tab S6 è un tablet che restituisce fascino al settore delle tavolette digitali che girano con Android, e si presenta con una piacevole backcover in alluminio che può conferire al device tre diverse colorazioni: Rose Blush, Cloud Blue o Mountain Grey.

Sottile e leggero, il nuovo tablet di Samsung presenta uno spessore di 5.7 millimetri e, nonostante la diagonale che si estende fino ai 10.5 pollici, ha un peso di soli 420 grammi. Già da una prima occhiata si possono notare cornici contenute, per fare spazio all’ampio display Super AMOLED con risoluzione 2560 x 2600 pixel, mentre la parte posteriore è caratterizzata dalla presenza di una scanalatura, un alloggio magnetico che permette di riporre al sicuro la S-Pen del tablet.

Quest’ultima, si presenta in una forma più rinnovata che mai: dotata di connettività Bluetooth, permette non solo la scrittura a mano libera o il disegno sulla superficie del tablet, ma può essere anche sfruttata come comando remoto e per le gesture, oltre a poter essere ricaricata solo attaccandola al tablet.

Inoltre, Samsung ha pensato anche a coloro che usano il tablet per lavoro, mettendo a disposizione anche una cover con tastiera integrata e touchpad che trasformano il Galaxy Tab S6 in un piccolo notebook, acquistabile separatamente.

Caratteristiche tecniche Galaxy Tab S6

Lo schermo ad alta definizione di Galaxy Tab S6 cela il lettore di impronte digitali under display, e consente di godere della riproduzione di video in streaming fino a una risoluzione di 8K, mentre la dotazione hardware che anima il terminale va ricondotta al potente processore octacore Qualcomm Snapdragon 855, ottenuto con un processo a 7 nanometri, supportato da un buon quantitativo di memoria Ram di 6 GB o 8 GB.

Galaxy Tab S6 sarà disponibile in due tagli di memoria, e la scelta potrà variare tra i 128 GB e i 256 GB, espandibili tramite microSD fino a 1 TB. Ma è sul comparto fotografico che Samsung ha apportato ulteriori migliorie, portando a due il numero delle fotocamere posteriori del suo nuovo tablet, con sensori da 13 megapixel f/2.0 + 5 megapixel grandangolo da 123° e apertura f/2.2, capaci di registrare video in 4K; la fotocamera anteriore per le videochiamate, invece, è costituita da un obiettivo da 8 megapixel f/2.0.

Completano la scheda tecnica una batteria da 7040 mAh, 4 altoparlanti AKG, la presenza dell’assistente intelligente Bixby 2.0, e la modalità “Game Booster” per gli amanti dei videogiochi. Tutto, naturalmente, governato da Android Pie.

Galaxy Tab S6 sarà disponibile nei negozi e presso gli store online dalla fine del mese di agosto, ad un prezzo non ancora specificato, che potrebbe aggirarsi intorno agli 800 euro.

