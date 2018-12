La compagnia di Ren Zhengfei cala il nuovo mid-range: Nova 4 è il primo smartphone di Huawei con design forato.

Lo aspettavamo da qualche settimana e, puntuale come sempre, Huawei sforna un nuovo smartphone per restare alle calcagna della continua produzione di Samsung.

Dopo il Galaxy A8s, infatti, è il momento della società cinese di offrire al mercato la propria interpretazione di smartphone con il nuovo design di tendenza.

Un foro minuscolo nella parte superiore sinistra dello smartphone è tutto ciò che ingombra lo schermo, che raggiunge ormai un’estensione pari all’86,3% della superficie anteriore del dispositivo.

Huawei Nova 4 ufficiale

Presentato da poche ore, Huawei Nova 4 è proprio come ce lo aspettavamo: uno smartphone di fascia media che saprà dare davvero tanto ai consumatori.

E non soltanto in termini estetici: la scheda tecnica di questo dispositivo restituisce un ritratto di alto livello, che parte da un display senza bordi da 6.4 pollici con risoluzione 2310 x 1080 pixel, processore Kirin 970 a otto core già visto sui top di gamma del passato come P20 e P20 Pro, coadiuvato da 8 Gb di memoria RAM, e uno spazio di memoria interna per lo storage dati da 128 Gb. Gestisce il tutto l’ultima versione del sistema operativo mobile di Google Android 9, supportato da una batteria da 3750 mAh.

Due i punti forti del nuovo smartphone cinese, vale a dire:

L’ampio display con design forato; La potente tripla fotocamera.

Ebbene, neanche questa volta Huawei si è risparmiata, montando a bordo del suo Nova 4 un comparto fotografico che già solo su carta lascia a bocca aperta.

La fotocamera posteriore di questo device, infatti, è costituita da 3 diversi sensori, di cui il principale con risoluzione da 48 megapixel e apertura focale F/1.8, mentre i restanti sono di 16 megapixel con diaframma F/2.2 e 2 megapixel F/2.4.

Il design forato trend del 2019

Sapevamo già che Huawei stesse preparando il lancio di uno smartphone per rimarcare le orme del già noto Galaxy A8s di Samsung, ma la mossa della compagnia di Shenzhen non fa altro che confermare quelli che saranno i canoni estetici degli smartphone del prossimo anno.

Dopo l’era del notch, dunque, ci aspetta una carrellata di smartphone con un solo foro presente sul display, una soluzione questa che metterà d’accordo produttori e consumatori che potranno davvero godere di un display full screen, con un solo, minuscolo, ingombro.

Il foro che ospita la fotocamera anteriore di 25 megapixel di Huawei Nova 4 è grande solo 4,5 millimetri, e anche la capsula auricolare è stata ridotta ai minimi termini per risultare quasi invisibile: solo 0,8 millimetri per l’auricolare del telefono, per un design pulito e senza ostacoli visivi.

Al momento Huawei Nova 4 è previsto per il mercato cinese a partire dalla fine di questo mese di dicembre, ma chissà che presto non arrivi anche in Occidente: con un prezzo orientale corrispondente a poco più di 400 euro, farebbe di certo faville anche nel nostro paese.