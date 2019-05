Voci di corridoio vedrebbero presto un ritorno del Huawei P20 Lite in versione aggiornata e migliorata: ecco cosa sappiamo sul probabile Huawei P20 Lite 2019.

Nel settore degli smartphone la battaglia è sempre più combattuta a suon di modelli sfornati a ritmi sempre più accelerati.

Huawei continua nella sua inarrestabile ascesa, e proprio nelle ultime settimane sono iniziate a circolare voci sul conto di un altro modello di smartphone di fascia media che potrebbe presto arrivare sul mercato e attirare una grande clientela.

Secondo il sito tedesco WinFuture, Huawei è all’opera su una versione migliorata di Huawei P20 Lite, il modello più economico della gamma P20 presentata lo scorso anno.

Il successo dello smartphone dev’essere stato talmente soddisfacente per il brand da pensare ad un upgrade che riesca a mantenere bassi i costi del device, ma con un’offerta superiore rispetto al modello dello scorso anno.

Ci troviamo nel campo delle speculazioni, ragion per cui è opportuno prendere le informazioni diffuse con la dovuta cautela, poiché potrebbero essere inesatte o del tutto errate.

Tuttavia, secondo i rumors, si tratterebbe di un dispositivo davvero molto interessante, con una scheda tecnica di tutto rispetto ma ad un prezzo piuttosto invitante.

Come potrebbe essere Huawei P20 Lite 2019

La testata non si limita soltanto a diramare i render in suo possesso per farci scoprire l’aspetto del nuovo Huawei P20 Lite 2019, ma sa darci anche alcune ipotesi su quelle che saranno le componenti hardware del device.

Stando alle indiscrezioni, Huawei P20 Lite 2019 sarebbe dotato infatti di un display LCD da 5.84 pollici, con una risoluzione FullHD+, e caratterizzato dal famoso design “hole-punch”. Questo significa che con la versione 2019 il P20 Lite perde il notch nella parte anteriore, per fare largo al display interrotto solo in prossimità della fotocamera anteriore. Quest’ultima, è stata incastonata in un foro in alto a sinistra del display, e potrebbe essere costituita da un sensore di 16 o 24 megapixel. Nel nuovo modello 2019, il processore è un Kirin 710, coadiuvato da 4 GB di memoria Ram, mentre lo storage potrebbe essere disponibile nei tagli da 64 Gb o 128 GB. Incerta l’espandibilità via microSD.

Grandi novità nella sfera fotografica del Huawei P20 Lite 2019, costituita da ben quattro sensori, di cui il principale con risoluzione da 24 megapixel e apertura f/1.8. Dei tre rimanenti non si conoscono ancora ulteriori dettagli, ma sembra facile ipotizzare la presenza di una fotocamera del tipo Time Of Flight.

La batteria resterebbe la stessa del modello originario, con una capienza di 3000 mAh e una ricarica veloce a 18 W.

Il prezzo di questo probabile device dovrebbe oscillare tra i 208 euro e i 330 euro, con previsione per il costo di commercializzazione in Italia di 329 euro, secondo WinFuture.

Se Huawei dovesse confermare queste caratteristiche del nuovo P20 Lite 2019, ci ritroveremo di fronte a uno smartphone con rapporto qualità-prezzo davvero interessante.

