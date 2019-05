Huawei P30 Pro riceve l’esclusiva funzione Dual-View

La speciale modalità Dual-View è stata rilasciata in Cina: così Huawei P30 Pro offre due prospettive della stessa scena ripresa in video.

Una peculiare funzione molto attesa dai possessori di Huawei P30 Pro è stata rilasciata in queste ore in Cina, e a breve sarà resa disponibile anche in Italia.

La nuova funzione degli smartphone di punta di Huawei è ormai arrivata ai consumatori. Se ne era parlato già qualche giorno prima della presentazione ufficiale di Huawei P30 e P30 Pro, quando si vociferava che la nuova incredibile modalità sarebbe arrivata mediante un aggiornamento futuro.

Quel momento tanto atteso è arrivato, e i fortunati possessori di Huawei P30 Pro possono finalmente tastare con mano questa nuova capacità mai vista fino ad oggi su uno smartphone.

La modalità Dual-View di Huawei P30 Pro

La novità riguarda il già eccelso comparto fotografico di Huawei P30 Pro, e in particolare due dei quattro sensori fotografici montati a bordo dell’ultimo top di gamma made in Shenzhen.

Questa funzione permette allo smartphone di registrare video secondo una modalità davvero speciale: sfruttando simultaneamente il sensore principale e il teleobiettivo.

Ciò vuol dire che, attivando la funzione Dual-View, sarà possibile registrare contemporaneamente la scena catturata dai due diversi sensori.

All’occhio dello spettatore, questo si traduce nella pratica in un unico file video, che è costituito da una schermata divisa a metà.

Da una parte vengono mostrati i frame che registrano i dettagli di ciò che viene inquadrato, come ad esempio il soggetto del video, mentre dall’altra la scena ripresa per intera, con inquadrature più panoramiche.

Il risultato è sicuramente di effetto e, anche se nel video promozionale Huawei ha mostrato come questa funzione possa avere una resa piuttosto soddisfacente anche in movimento, risulta difficile pensare all’utilizzo nella vita di tutti i giorni di ognuno di noi.

Una funzione molto interessante per chi viaggia e ricorre spesso allo smartphone per scattare foto o registrare video, ma di certo si tratta di un formato piuttosto particolare. Per quanto la modalità Dual-View sia interessante dal punto di vista software e dalla resa alquanto spettacolare, infatti, a un primo approccio tende a spiazzare lo spettatore, che potrebbe confondersi a causa della doppia ripresa, nel tentativo di stabilire a quale delle due scene dedicare maggiore attenzione.

Quando arriva l’aggiornamento in Italia

Per il momento la funzione Dual-View è stata rilasciata per i modelli del mercato asiatico, ma è prevista la disponibilità dell’update anche in Italia durante il mese di maggio.

Huawei P30 Pro riceve l’esclusiva funzione Dual-View - Ultima modifica: da