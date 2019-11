I 10 smartphone più potenti sul mercato: classifica ottobre 2019

Una classifica per i sol smartphone Android e una con i soli smartphone di fascia media

Quali sono i 10 smartphone più potenti sul mercato? AnTuTu per il mese di ottobre 2019 ha voluto stilare ben due classifiche, una riguardante i soli smartphone Android e una con i soli smartphone di fascia media.

Ad ottobre, l’Asus ROG Phone 2 con 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione è tornato in cima alla lista con un punteggio medio di Antutu di 496.226 punti. Le eccellenti prestazioni del telefono sono dovute in gran parte allo storage Snapdragon 855 Plus SoC e UFS 3.0

Un altro dei motivi è che il telefono ha un sistema di raffreddamento a tre strati, tra cui una camera di vapore 3D, un dissipatore di calore e prese d’aria per la dissipazione del calore sulla cover posteriore, che consente al telefono di funzionare ad alte prestazioni per un lungo tempo senza surriscaldamento.

Al secondo posto c’è la variante One Plus 7T Pro da 8 GB + 256 GB, che raggiunge un punteggio Antutu medio di 482.175 punti. Rispetto ai punteggi individuali di Asus ROG Phone 2, One Plus 7T Pro ha funzionato meglio solo in termini di prestazioni della GPU rispetto ad Asus ROG Phone 2 mentre gli altri punteggi sono inferiori. Tuttavia, questa prestazione non è male per OnePlus 7T Pro, dato che non è un telefono da gioco.

Il terzo posto va alla variante OnePlus 7T da 8 GB + 128 GB che ha ottenuto 475.086 punti, non un grande divario rispetto al punteggio della sua versione principale OnePlus 7T Pro. I punteggi individuali dei due dispositivi sono molto vicini.

La versione da 12 GB + 256 GB di OnePlus 7 Pro si è classificata al quarto posto, seguita da vicino dalla variante OnePlus 7 da 8 GB + 256 GB con un punteggio Antutu medio di 454.335 punti. Questa volta OnePlus ha occupato in particolare i primi cinque posti della lista.

Il resto della top 10 di questo mese è, in ordine, Samsung Note 10 Plus (SDM855) 12GB + 256GB (punteggio medio: 449.910, Asus ZenFone 6 2019 6GB + variante da 128GB (punteggio medio: 445.690), Samsung Note 10 Plus (9825 ) 12 GB + variante da 256 GB (punteggio medio: 442975), Samsung Note 10 Plus 5G (9825) 12 GB + variante da 256 GB (punteggio medio: 441.392) e Samsung Note 10(9825)8 GB + variante da 256 GB.

I 10 smartphone più potenti sul mercato, la fascia media

Il primo posto tra i 10 smartphone più potenti sul mercato di fascia media è occupato dalla variante Redmi Note 8 Pro 6GB + 128GB, che raggiunge un punteggio Antutu medio di 283.161 punti. Redmi Note 8 Pro è il primo smartphone fornito con il SoC G90T di MediaTek, appositamente progettato per i telefoni da gioco. Il punteggio della CPU del telefono è di circa 20.000 punti in più rispetto al secondo posizionatore e il punteggio GPU di circa 18.000 punti in più. Di seguito la classifica completa.

Nel complesso, nella classifica dei 10 smartphone più potenti sul mercato di fascia media di questo mese, a parte il primo classificato Redmi Note 8 Pro alimentato dal SoC G90T di MediaTek, altri telefoni sono tutti alimentati dai SoC Snapdragon 710/712/675, che sono efficienti dal punto di vista energetico con buone prestazioni , sufficiente per l’uso quotidiano e, soprattutto, un buon rapporto qualità-prezzo, e quindi buone scelte per i telefoni di fascia media.

