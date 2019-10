iPhone 11 Pro Max vs Galaxy Note 10 Plus: top di gamma a confronto

Le migliori proposte dei due big del settore mobile: tutto quello che c’è da sapere sul confronto tecnico di iPhone 11 Pro Max vs Galaxy Note 10 Plus.

Due dei migliori smartphone attualmente in circolazione, nelle versioni extra-large dei modelli più gettonati del momento: iPhone 11 Pro Max e Samsung Galaxy Note 10 Plus rappresentano il meglio delle proposte di Apple e Samsung di quest’ultima parte del 2019.

Presentati a poco più di un mese di distanza, sia iPhone 11 Pro Max che Samsung Galaxy Note 10 Plus rappresentano una novità nelle rispettive case di produzione.

È la prima volta, infatti, che Apple presenta al pubblico un device fregiandolo dell’appellativo “Pro”, ma è altrettanto singolare la scelta di Samsung che, per la prima volta dalla nascita della gamma Note, decide di proporre due versioni del suo ultimo “phablet”.

Dispositivi di grandi dimensioni, preparati per confezionare la tecnologia all’avanguardia e l’esperienza in campo dei rispettivi brand: ecco cosa c’è da sapere sul confronto iPhone 11 Pro Max vs Galaxy Note 10 Plus.

Design extra large a confronto

Da una prima occhiata alle dimensioni dei due device, si direbbero difficili da mantenere con una mano sola: con una diagonale di 6.5 pollici e 6.8 pollici, sia iPhone 11 Pro Max che Galaxy Note 10 Plus non si possono di certo dire dispositivi che puntano ad una comoda portabilità.

Ma in realtà, alcuni accorgimenti dei due produttori rendono più semplice maneggiare questi device dalla stazza importante.

Mettendoli a paragone, si nota la grandezza leggermente superiore di Galaxy Note 10 Plus ma, ciò nonostante, il phablet di casa Samsung può essere comunque impugnato in una presa salda, grazie ai profili arrotondati del display edge-to-edge.

Entrambi gli smartphone possiedono schermi luminosi e brillanti, ma se quello di iPhone 11 Pro Max è caratterizzato dall’immancabile notch nato con la serie “X”, Galaxy Note 10 Plus si presenta con un’estetica più moderna, grazie alla soluzione della fotocamera hole-punch posta al centro della parte alta dello schermo.

Profili abbastanza contenuti corrono lungo i bordi dei due i dispositivi, in acciaio per iPhone 11 Pro Max e alluminio per Galaxy Note 10 Plus, ma è sul retro che i device fanno mostra di caratteristiche fisiche distintive.

Il gioiello di Cupertino, infatti, è caratterizzato da sobrie colorazioni a tinta unita: disponibile in oro, grigio siderale, argento e verde notte, iPhone 11 Pro Max mantiene intatta la sua eleganza, anche grazie all’unico blocco di vetro dal quale viene ricavata la sua backcover.

Nei pressi della fotocamera, poi, lo strato di vetro resistente ai graffi si modella intorno alla sezione quadrata che racchiude i tre sensori fotografici, sistemati nella singolare e già famosa disposizione iconica.

L’eccentrico Galaxy Note 10 Plus, invece, è una ventata di freschezza: anche se mantiene fede alle tradizionali finiture in bianco e nero, è la colorazione specchiata in gradiente denominata “Aura Glow” a fare breccia nei cuori dei consumatori.

Più usuale e discreta la composizione dei sensori fotografici per Samsung: tre delle quattro fotocamere di Galaxy Note 10 Plus sono collocate in maniera verticale, mentre l’ultima è sistemata alla destra del modulo principale.

iPhone 11 Pro Max vs Galaxy Note 10 Plus: le fotocamere

Sia che si scelga iPhone 11 Pro Max che Galaxy Note 10 Plus per fare fotografie, si fa sempre centro: i top di gamma dei due grandi brand riescono a scattare foto perfette in qualsiasi condizione, anche se non si è professionisti.

Da qualche tempo a questa parte, la fotografia da smartphone è stata portata dai principali OEM ad un altro livello: l’obiettivo è quello di consentire anche alle persone meno esperte di ottenere risultati “pro”.

Merito delle automazioni a livello software, e dunque delle applicazioni di intelligenza artificiale dei moderni processori degli smartphone, ma anche dell’installazione a bordo di lenti e sensori sempre più sofisticati.

In questo modo, chiunque abbia oggi uno smartphone di fascia medio-alta è in grado di realizzare scatti piuttosto buoni.

È il caso soprattutto di iPhone 11 Pro Max e Galaxy Note 10 Plus, che non tradiscono le aspettative e si dimostrano tra i migliori della piazza anche da questo punto di vista.

Entrambi sono in grado di scattare foto di alta qualità, con risoluzioni altissime e scene visibili anche in condizioni di pochissima luminosità. Volendo trovare delle differenze, in linea di massima si può dire che le foto scattate da iPhone 11 Pro Max presentano colori più naturali e fedeli alla realtà, con una marcia in più per quelle notturne e una definizione che riesce a cogliere molti più dettagli.

Dal fronte opposto, invece, Galaxy Note 10 Plus regala foto più brillanti, con un contrasto maggiore che conferisce alle fotografie colori più vividi, e una leggera superiorità in controluce.

La dotazione di iPhone 11 Pro Max è di 3 fotocamere posteriori da 12 megapixel ultra-grandangolo f/2.4 con visuale fino a 120°, 12 megapixel grandangolo f/1.8 e 12 megapixel teleobiettivo f/2, mentre il Galaxy Note 10 Plus riserva 4 fotocamere di cui una grandangolo da 12 megapixel f/1.5-f/2.4, ultra-grandangolo da 16 megapixel f/2.2 e teleobiettivo da 12 megapixel f/2.1, a cui si aggiunge una ToF con apertura f/1.4 e risoluzione VGA.

iPhone 11 Pro Max

Lo smartphone più avanzato mai realizzato da Apple: così iPhone 11 Pro Max è stato presentato al grande pubblico come il meglio della proposta tecnologica attuale di Cupertino, nel settore dei device mobili.

Le ampie dimensioni lo rendono perfetto per l’uso della clientela business, ma in realtà Apple ha tenuto a sottolineare che è anche lo smartphone adatto a qualsiasi tipo di utente.

La scheda tecnica di iPhone 11 Pro Max rivela:

Display OLED da 6.5 pollici con risoluzione 2688 x 1242 pixel e densità 458 ppi;

Processore A13 Bionic;

Memoria Ram da 4 GB;

Tagli di memoria da 64 GB, 256 GB, 512 GB;

Fotocamera posteriore tripla da 12 megapixel f/1.8 grandangolo + 12 megapixel f/2.4 ultra-grandangolo + 12 megapixel f/2 teleobiettivo, zoom ottico 2x e zoom digitale fino a 10x,

con video ad alta risoluzione fino a 4K a 60 fps;

Fotocamera anteriore da 12 megapixel;

Resistenza a polvere e acqua fino a 4 metri per 30 minuti con certificazione IP68;

Batteria da 3969 mAh;

Sistema operativo nativo iOS 13.

Samsung Galaxy Note 10 Plus

Il non plus ultra della gamma di Samsung, il primo Note ad essere realizzato in formato “plus” che unisce la portabilità di un dispositivo mobile alla capacità visiva di un tablet di piccole dimensioni.

Moderno, fresco e accattivante, il Galaxy Note 10 Plus offre:

Display AMOLED da 6.8 pollici con risoluzione 3040 x 1440 pixel e densità 498 ppi;

Processore Exynos 9825;

Memoria Ram da 12 GB;

Memoria interna da 256 GB, 512 GB, espandibile;

Fotocamera posteriore quadrupla da 12 megapixel f/1.5-2.4 grandangolo + 12 megapixel f/2.1 teleobiettivo + 16 megapixel f/2.2 ultra-grandangolo + fotocamera ToF, capace di

registrare video fino a 4K a 60 fps;

Fotocamera anteriore da 10 megapixel f/2.2;

Resistenza a polvere e acqua fino a 1.5 metri per 30 minuti con certificazione IP68;

Batteria 4300 mAh;

Sistema operativo nativo Android 9.

Specifiche tecniche a confronto

Ecco quindi una tabella riassuntiva con le schede tecniche di iPhone 11 Pro Max e Galaxy Note 10 Plus a paragone:

iPhone 11 Pro Max Samsung Galaxy Note 10 Plus Dimensioni e Peso 158 x 77.8 x 8.1 mm

226 gr 162.3 x 77.2 x 7.9 mm

196 gr Display OLED da 6.5"

Risoluzione 2688 x 1242 pixel

Densità 458 ppi AMOLED da 6.8"

Risoluzione 3040 x 1440 pixel

Densità 498 ppi Processore A13 Bionic Exynos 9825 Memoria RAM 4 GB 12 GB Spazio di archiviazione 64 GB

256 GB

512 GB 256 GB espandibile

512 GB espandibile Fotocamere posteriori 12 megapixel f/1.8

12 megapixel f/2.4

12 megapixel f/2 12 megapixel f/1.5-f/2.4

16 megapixel f/2.2

12 megapixel f/2.1

VGA f/1.4 Fotocamera anteriore 12 megapixel 10 megapixel Batteria 3969 mAh 4300 mAh Sistema operativo nativo iOS 13 Android 9

Prezzi di vendita

Per aggiudicarsi oggi un iPhone 11 Pro Max è necessario sborsare:

1289 euro per il modello da 64 GB di spazio di archiviazione dati;

per il modello da 64 GB di spazio di archiviazione dati; 1459 euro per il modello da 256 GB di spazio di archiviazione dati;

per il modello da 256 GB di spazio di archiviazione dati; 1689 euro per il modello da 512 GB di spazio di archiviazione dati.

Mentre l’acquisto di Galaxy Note 10 Plus è possibile al costo di:

1129 euro per la versione con 256 GB di memoria interna;

per la versione con 256 GB di memoria interna; 1229 euro per la versione con 512 GB di memoria interna.

iPhone 11 Pro Max vs Galaxy Note 10 Plus: qual è il migliore?

Si tratta delle punte di diamante di due dei principali player del settore mobile mondiale: entrambi rappresentano il meglio di un grande brand ma, per quanto entrambi eccellenti, differiscono sotto diversi punti di vista.

Stabilire un vincitore dal confronto tra iPhone 11 Pro Max vs Galaxy Note 10 Plus può essere un’impresa ardua, ma la decisione dipende dalle proprie esigenze, oltre che dai propri gusti.

In linea di massima, iPhone 11 Pro Max è il dispositivo perfetto per coloro che hanno bisogno di un device potente sempre all’altezza di qualsiasi situazione, con un comparto fotografico di altissimo livello e una facilità d’uso senza pari.

Uno smartphone potente e reattivo, che riesce a soddisfare le necessità anche della clientela più esigente, che offre un ecosistema software pronto all’uso.

Di contro, Samsung Galaxy Note 10 Plus è l’ideale per chi dal proprio smartphone vuole di più: uno spazio maggiore per guardare contenuti sul display, ma anche un valido ausilio alla produttività. La caratteristica ed evoluta S-Pen propria della linea Note, infatti, rende semplice non solo prendere appunti sulla superficie del display, ma rappresenta uno strumento aggiuntivo per l’interazione con il device.

Inoltre, attraverso la modalità DeX, Galaxy Note 10 Plus può essere esteso al rango di piccolo computer da portare sempre con sé.

