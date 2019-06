La lista di iPhone e iPad compatibili con iOS 13 e iPadOS

Presentato il nuovo iOS 13: ecco tutti i modelli di iPhone e iPad che riceveranno l’aggiornamento del sistema operativo.

Via i veli da iOS 13: ecco quali saranno i modelli di iPhone e iPad compatibili con la nuova versione del sistema operativo mobile di Apple.

Nel corso della grande conferenza di ieri tenuta a San Jose, i vertici di Apple, capitanati da Tim Cook, si sono susseguiti sul palco del McEnery Convention Center per illustrare alcune delle più grandi novità introdotte dalla prossima major release dell’ormai noto iOS 13.

Tra le principali e più attese novità vi sono di certo l’acclamata dark mode, la modalità scura che permette di usare meglio il dispositivo di notte, e anche di risparmiare l’autonomia della batteria. Tutto grazie a un ambiente scuro, che farà da sfondo tanto alle schermate quanto ai pulsanti e, addirittura, alla tastiera che si arrende finalmente allo swype.

Tanti i cambiamenti anche per l’applicazione Mappe, che diventa ancora più dettagliata e intuitiva, lo strumento perfetto per orientarsi in località sconosciute, migliorata dall’opzione 3D View, ovvero un Google Street View made in Cupertino.

Grande attenzione anche alla privacy e alla sicurezza degli utenti, grazie al nuovo login firmato Apple: basterà autenticarsi attraverso il Face ID, per accedere ai servizi e alle piattaforme online compatibili con il sistema. Apple ha assicurato di non tenere traccia delle attività online dei suoi utenti che usano il sistema di login, e addirittura si impegna per salvaguardarne la sicurezza grazie anche alla creazione di indirizzi e-mail provvisori che mascherano quello personale dell’utente.

Ma le migliorie interesseranno anche l’applicazione Fotocamera che, grazie all’intelligenza artificiale, sarà in grado di apportare miglioramenti alle foto scattate aggiustando luminosità, saturazione, brillantezza, oltre a tenere più ordinato l’intero archivio di scatti.

Filtri ed effetti grafici potranno essere aggiunti anche ai video e, finalmente, questi ultimi potranno essere ruotati direttamente nell’app proprietaria.

Seguono le nuove memoji, Siri sempre più intelligente e capace di parlare con un linguaggio ancor più naturale, ma la vera sorpresa è stato l’annuncio di un sistema operativo mobile interamente dedicato agli iPad.

Si chiama iPadOS, e aggiunge una marcia in più agli iPad che lo riceveranno, sia portando funzioni desktop che aggiungendo gesture e tocchi per un’esperienza più pratica e completa.

Ma quali sono i dispositivi che potranno beneficiare di tutti questi privilegi?

iPhone aggiornabili ad iOS 13

La lista dei modelli di iPhone compatibili con iOS 13 è costituita da:

iPhone 6s;

iPhone 6s Plus;

iPhone SE;

iPhone 7;

iPhone 7 Plus;

iPhone 8;

iPhone 8 Plus;

iPhone X;

iPhone XR;

iPhone XS;

iPhone XS Max.

Non manca neppure l’ultimo iPod touch di settima generazione, prodotto interessante che rappresenta l’aggiornamento di un device fermo al 2015, presentato da poco in sordina, e già pronto per ricevere il prossimo update.

iPad che riceveranno iPadOS

Per quanto riguarda gli iPad che potranno essere aggiornati ad iPadOS, ritroviamo:

Tutti gli iPad Pro;

iPad Air 2;

iPad Air di 3a generazione;

iPad Mini di 4a generazione;

iPad Mini di 5a generazione;

iPad di 5a generazione;

iPad di 6a generazione.

Quando arriva iOS 13

La beta di iOS 13 è già disponibile per gli sviluppatori, mentre sarà resa pubblica il prossimo mese di luglio. La versione stabile e definitiva di iOS 13 e iPadOS, sarà invece rilasciata presumibilmente come di consueto a metà settembre, in concomitanza con la presentazione dei nuovi iPhone.

