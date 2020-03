Migliori laptop 2020, la nostra selezione dei 5 migliori laptop che puoi acquistare quest’anno, caratteristiche tecniche, scheda video, prezzo e disponibilità

Qui di seguito la nostra selezione dei migliori laptop 2020. In questa pagina troverai i migliori laptop per una vasta gamma di budget e usi. Indipendentemente dal tipo di dispositivo che stai cercando, la nostra lista dei migliori laptop è qui per darti i migliori consigli per l’acquisto.

Lenovo Yoga C940

Lenovo ha revisionato la sua gamma premium convertibile Yoga C con dimensioni da 14 e 15 pollici per il C940. Entrambi i modelli hanno ancora un’esclusiva cerniera della soundbar per un audio robusto, ora impostato come un pezzo anziché diviso in due. È un aspetto più fluido e il suono è buono come sempre. La cornice è sottile attorno al display touch FHD o 4K, completo di supporto per l’inchiostrazione e una penna integrata nello chassis.

La versione da 15 pollici può essere installata con un processore Intel Core i9-9880H vPro (CPU) di nona generazione, 16 GB di RAM DDR4, unità a stato solido (SSD) PCIe NCMe da 2 TB M.2 e grafica NVIDIA GTX 1650 dedicata card (GPU) con 4 GB di VRAM.

HP Elite Dragonfly

Il miglior laptop in assoluto.

CPU: Intel Core i5 di ottava generazione

Grafica: Intel UHD Graphics 620

RAM: 8 GB – 16 GB

Schermo: display touch Full HD diagonale da 13,3 “- Display Full HD touch Sure View

Memoria: SSD da 256 GB.

Questo nuovo laptop HP è uno dei laptop più eleganti e sottili mai visti ed è anche ricco di funzionalità brillanti e componenti potenti.

HP Elite Dragonfly si rivolge principalmente agli utenti business. La durata della batteria è eccellente, la tastiera è una gioia da digitare e ha anche la connettività LTE. Ciò ti consente di collegare una scheda SIM e accedere a Internet mobile ovunque tu sia, senza doverti connettere a hotspot Wi-Fi lenti (e potenzialmente compromessi). È costoso, ma se te lo puoi permettere, è facilmente il miglior laptop del 2020.

Dell XPS 13

Ancora uno dei migliori laptop di tutti i tempi

CPU: Intel Core i5 – i7 di ottava generazione

Grafica: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8 GB – 16 GB

Schermo: FHD da 13,3 pollici (1.920 x 1.080) – 4k (3840 x 2160)

Memoria: 256 GB – SSD da 1 TB

Costo: € 1.200 – 1.600

Il Dell XPS 13 è da anni in pianta stabile negli elenchi dei migliori laptop e il modello 2019 non fa eccezione. Mantiene tutto ciò che abbiamo imparato ad amare dal fiore all’occhiello di Dell da 13 pollici, dal design splendido e leggero, ai potenti componenti moderni che lo alimentano. Il Dell XPS 13 ha un processore Intel Core i5 o i7 di ottava generazione e un display “Infinity Edge” senza cornice, questo Dell XPS 13 continua ad essere il laptop Windows più popolare al mondo.

Inoltre, esiste una vasta gamma di opzioni di personalizzazione, in modo da poter davvero rendere il Dell XPS 13 il miglior laptop per le tue esigenze. Il modello del 2019 non porta un enorme ammontare di miglioramenti, ma non c’è molto da migliorare sul Dell XPS 13. La sua webcam è stata posizionata nella parte superiore centrale dello schermo, piuttosto che nella parte inferiore, come richiesto da molti clienti.

Huawei MateBook 13

Il laptop più conveniente

CPU: Intel Core i5 – i7 di ottava generazione

Grafica: Intel UHD Graphics 620, Nvidia GeForce MX150 2GB GDDR5

RAM: 8 GB | Schermo: 1440p da 13 pollici (2.160 x 1.440)

Memoria: SSD da 256 GB a 512 GB

Prezzo: € 1.300 – € 1.700

Huawei l’ha fatto di nuovo, e il suo ultimo laptop è una delle nostre scelte per il miglior laptop. Come per Huawei MateBook X Pro dell’anno scorso, MateBook 13 viene fornito con alcuni degli ultimi componenti, tra cui una scheda grafica Nvidia MX150 discreta, e uno splendido design leggero, che ti aspetteresti di trovare su un laptop molto più costoso.

Il fatto che MateBook 13 offra così tanto, eppure abbia un prezzo incredibilmente basso – rispetto ai suoi concorrenti Ultrabook, lo rende la nostra scelta per il miglior laptop di valore. Certo, potresti perdere alcune piccole sorprese qua e là per raggiungere un prezzo così competitivo, ma nel complesso, questo è il laptop di punta più ricco di valore che abbiamo mai testato. Microsoft e Intel hanno confermato che continueranno a supportare i laptop Huawei, il che significa che MateBook 13 e altri modelli riceveranno comunque importanti aggiornamenti di Windows 10.

MacBook Pro

Il miglior laptop Apple

CPU: Intel Core i7 di nona generazione – i9

Grafica: AMD Radeon Pro 5300M – Radeon Pro 5500M

RAM: 16 GB – 64 GB

Schermo: display Retina da 16 pollici con True Tone

Memoria: 512 GB – 8 TB SSD

Prezzo: € 2.300 circa

Magro, leggero ed elegante come sempre, non penseresti che si trattasse di un colosso da 16 pollici. Tuttavia, stai ottenendo quel patrimonio immobiliare extra su quel display straordinario, così come i componenti più recenti e più grandi dietro di esso. Questo è senza dubbio il miglior MacBook per creatori di contenuti, designer e altri professionisti creativi. Con altoparlanti straordinari (e rumorosi) e una tastiera molto, molto migliore per l’avvio.

