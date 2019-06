Lo smartphone pieghevole di Samsung è pronto per il mercato

Ancora conferme da parte di Samsung sul prossimo arrivo di Galaxy Fold sul mercato: il vicepresidente di Samsung Display afferma che il device è pronto.

Le ultime affermazioni di uno dei dirigenti di Samsung riaccendono le aspettative di quanti sono in trepidante attesa di Galaxy Fold sul mercato globale.

Ancora un barlume di speranza intorno a quello che sembra volersi aggiudicare il titolo di smartphone più atteso di sempre. Il Samsung Galaxy Fold non ha ancora una nuova data di lancio, ma resta nelle brame dei più grandi sostenitori delle nuove tecnologie.

La storia infinita del mai nato Galaxy Fold si arricchisce di un nuovo episodio, che più che darci qualche informazione concreta sull’attuale stato delle cose, riaccende solo la speranza di poter vedere tra non molto realizzato il desiderio di quanti vogliono avere tra le mani uno dei primi smartphone pieghevoli della storia.

Le dichiarazioni del dirigente Samsung

Nel corso dell’assemblea della Korean Information Display Society, tenuta a Seoul il 18 giugno, il Vicepresidente Kim Seong-cheol ha fatto chiaro riferimento al duro lavoro di riprogettazione che sta interessando il Samsung Galaxy Fold.

Il dirigente ha ammesso che “La maggior parte dei problemi che affliggevano il display sono stati risolti, e il Galaxy Fold è pronto per essere lanciato sul mercato.” Gli esperti di Samsung, dunque, dovrebbero essere riusciti a trovare la quadratura del cerchio, rimettendo in sesto lo smartphone pieghevole dei coreani, che si preannunciava come il più grande flop del settore degli smartphone.

Seong-cheol si mostra sicuro dell’imminente successo del foldable di Samsung, ritenendo che “Il Galaxy Fold, una volta rilasciato, riceverà molta attenzione nel mercato”.

Per quanto Seong-cheol non sia un dirigente di Samsung Electronics, si tratta comunque di uno dei vertici di Samsung Display, società affiliata che si è occupata della fornitura degli schermi pieghevoli del Galaxy Fold.

Non abbiamo ancora una data certa, ma sembra che Samsung stia facendo di tutto per mantenere vivo l’interesse nei confronti del suo desiderato Galaxy Fold. A questo punto, e dopo la smentita di uno dei funzionari del brand, neanche luglio sembra essere il mese propizio per il debutto di Galaxy Fold sul mercato.

I più ottimisti azzardano pronostici per agosto, mese tradizionalmente dedicato al lancio di un altro grande top di gamma della linea Samsung, che quest’anno vedrà come protagonisti il Galaxy Note 10 e il Galaxy Note 10 Pro.

Potremmo quindi assistere alla presentazione affiancata di due dei smartphone più bramati di Samsung di quest’anno: in questo modo, i coreani avrebbero comunque tempo di perfezionare ancora il device pieghevole, giocando d’anticipo sull’uscita di Huawei Mate X, anch’esso fermo ai box di partenza.

