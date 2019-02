Xiaomi Mi 9 è ufficiale: presentato in Cina il nuovo top di gamma

Lo smartphone di punta del brand cinese di Lei Jun presentato durante una conferenza stampa dedicata: comparto fotografico al top e prestazioni da urlo.

Il quarto produttore di smartphone al mondo ha appena rivelato il suo nuovo top di gamma: Xiaomi Mi 9 è finalmente ufficiale.

A solo poche ore dal grande evento di Samsung, durante il quale saranno resi ufficiali i nuovi Galaxy S10 e lo smartphone pieghevole coreano, apre le danze la cinese Xiaomi, più forte che mai con la sua inarrestabile e serrata produzione di nuovi smartphone.

È il CEO Lei Jun a presentare la nuove chicche di casa Xiaomi, tutte condensate nell’attesissimo modello Mi 9, ed in una sua versione premium denominata Transparent Edition.

Con un leggero anticipo sui competitor coreani, dunque, Xiaomi dà ufficialmente il via alle nuove presentazioni del periodo del Mobile World Congress, fiera che si terrà la prossima settimana a Barcellona, e palcoscenico mondiale dove trovare i nuovi prodotti degli OEM che si contenderanno il mercato nei prossimi mesi.

Com’è fatto il nuovo Xiaomi Mi 9

Il nuovo flagship del brand cinese è molto fede alle aspettative create negli ultimi mesi intorno a questo device, con un design ammaliante tanto nelle forme quanto nelle colorazioni.

Xiaomi abbraccia la filosofia del gradiente di colore che va ad arricchire la bellezza estetica della backcover di Mi 9, mentre le sue linee diventano ancor più curve ed avvolgenti, per concedere una presa comoda e salda sul dispositivo.

Le colorazioni in gradiente sono 3:

Rosa-Viola; Blu-Verde; Nero– Grigio.

A queste tre tipologie di estetica va aggiunta l’edizione speciale fino a poche ore fa nota come Explorer Edition, che prende invece il nome di Transparent grazie al suo singolare design.

Dal punto di vista tecnico, Xiaomi Mi 9 è la degna evoluzione del suo predecessore: svariati miglioramenti nel comparto hardware hanno permesso al dispositivo di ottenere un punteggio molto alto nei test benchmark.

La scheda tecnica di Xiaomi Mi 9 è costituita da:

Display Super AMOLED da 6.39 pollici con risoluzione 2340 x 1080 pixel e lettore di impronte per lo sblocco del telefono integrato;

Processore a otto core Qualcomm Snapdragon 855;

GPU Adreno 640;

Memoria RAM da 6, 8 e 12 GB;

Memoria interna da 64, 128 e 256 GB;

Tripla fotocamera posteriore con sensori da 48 megapixel (Sony IMX586) con apertura f/1.8, 16 megapixel grandangolo f/2.2 e 12 megapixel teleobiettivo f/2.2;

Fotocamera anteriore da 20 megapixel;

Connettività Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC;

Batteria da 3300 mAh con ricarica veloce;

Android 9.

La potenza del nuovo Xiaomi Mi 9 è facilmente intuibile dalle caratteristiche tecniche appena elencate, che rimandano anche all’attenzione del produttore per le sessioni di gioco grazie alla modalità Game Turbo: si tratta di una speciale mode dedicata ai videogiocatori che permette di ottimizzare e monitorare le risorse di sistema.

Uscita sul mercato e prezzo di Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 è atteso in commercio per la fine del mese di febbraio, ad un prezzo non ancora specificato per ogni mercato. Per il momento, infatti, sono noti esclusivamente i prezzi di listino americani:

La versione con 6 GB di memoria Ram e 128 GB di memoria interna costerà 445 dollari;

La versione con 8GB di memoria Ram e 128 GB di memoria interna avrà un prezzo di 490 dollari;

La Transparent Edition con 12 GB di Ram e 256 GB per quella interna ad un costo di 600 dollari.