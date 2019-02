Xiaomi Mi 9 presentato il 20 febbraio: guerra aperta a Samsung

Una sola data, due grandi eventi: il 20 febbraio Samsung scoprirà i nuovi smartphone a San Francisco, e in contemporanea Xiaomi svelerà i suoi in Cina.

La presentazione di Xiaomi Mi 9 ha una data: il nuovo flagship del brand cinese sarà ufficiale il 20 febbraio.

Che Xiaomi non abbia di certo timore di Samsung era un dettaglio risaputo, ma che addirittura non tema uno “scontro” diretto a suon di marketing non ce lo aspettavamo.

I dirigenti di Xiaomi hanno più volte lasciato intendere che la presentazione del chiacchieratissimo Mi 9 era più imminente che mai, ma che la compagnia stesse preparando un evento stampa previsto per lo stesso giorno in cui debutteranno le novità di Samsung è una mossa davvero stupefacente.

Agli angoli del ring abbiamo da un lato Samsung, il leader del settore della telefonia, che continua a macinare successi, vendite e cifre da capogiro, ancora regina incontrastata delle vendite di Natale con i suoi 70,4 milioni di smartphone venduti.

Nonostante il record, sembra tuttavia che la presa sulle vendite stia cominciando a cedere, con un risultato inferiore rispetto allo stesso periodo dello scorso anno del -5.5%.

Per chi sta invece dal versante opposto, la strada sembra spianata verso i vertici del successo: Xiaomi è in crescita continua, e anche se a livello di prodotti venduti al momento Samsung resta imbattibile, la compagnia cinese ha già guadagnato ampiamente terreno in Occidente.

E se lo scontro diretto è sempre stato accuratamente evitato dai due player principali del settore, con Samsung che da tradizione presenta le sue novità nel primo trimestre dell’anno mentre Apple durante l’ultimo, Xiaomi non ha paura di sfidare a viso aperto i coreani, provando a rubare la scena nello stesso giorno di presentazione ufficiale.

Da una parte Samsung avrà il suo Unpacked Event a San Francisco, durante il quale svelerà la nuova famiglia di Galaxy S10 e con alte probabilità il suo attesissimo Galaxy F, ma Xiaomi risponde con il suo nuovo top di gamma Mi 9, e qualcuno azzarda anche il suo pieghevole, seppure in versione prototipo.

Xiaomi Mi 9 in dirittura d’arrivo

Se dello smartphone pieghevole di Xiaomi sappiamo ancora poco – a parte il design a doppia piega –, su Xiaomi Mi 9 le voci sono più abbondanti.

Per quanto si tratta di caratteristiche ancora tutte da confermare, infatti, Xiaomi Mi 9 dovrebbe presentare un design rinnovato come quello di Mi MIX 3, ma senza slider, con la presenza di un notch a goccia e un comparto fotografico da lasciare a bocca aperta.

Nello specifico, si vocifera che Mi 9 potrebbe avere:

Display da 6.4 pollici con rapporto 19:9 e risoluzione FullHD +;

Processore a otto core Qualcomm Snapdragon 855;

Memoria Ram da 6 o 8 GB;

Spazio di archiviazione dati da 128 o 256 GB;

Modem 5G;

Lettore di impronte digitali under display;

Batteria da 3500 mAh;

Sistema operativo Android 9.

Le incredibili fotocamere di Xiaomi Mi 9

Ma uno degli aspetti principali che destano più curiosità del prossimo flagship killer di Pechino è il comparto fotografico, che per molti potrebbe presentare addirittura ben 5 fotocamere posteriori.

Tuttavia, l’ipotesi più accreditata al momento è quella che vede fermarsi a 3 il numero di sensori posteriori, con il principale firmato da Sony con 48 megapixel, un secondo da 12 megapixel, ed il terzo per catturare la tridimensionalità dei soggetti.

Le fotocamere potrebbero aumentare a 4 nella Explorer Edition dello smartphone, mentre la fotocamera frontale sarà di 24 megapixel.

L’appuntamento è fissato a mercoledì prossimo, dunque, quando scopriremo con certezza cosa ha Xiaomi in serbo e quali dei nuovi prodotti verranno esposti al prossimo Mobile World Congress di Barcellona.