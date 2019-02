Samsung mostra il pieghevole in video per errore

Pubblicato su YouTube il video delle novità di Samsung: caricato su un canale ufficiale, il filmato ritrae lo smartphone pieghevole per alcuni secondi

Spuntato in rete il video teaser dei nuovi dispositivi di Samsung: tra i tanti compare anche il Galaxy F, lo smartphone pieghevole tanto atteso.

Mancano ormai poco più di due settimane al grande evento: Samsung sta scaldando i motori per l’Unpacked Event del 20 febbraio, quando svelerà finalmente al pubblico i suoi nuovi smartphone.

Ma se della famiglia dei Galaxy S10 sappiamo già ormai praticamente tutto, ciò che continua a catalizzare l’attenzione è di certo la novità del settore: Samsung potrebbe essere la prima big company a presentare al mondo il suo smartphone pieghevole, pronto per essere commercializzato.

Anche se è già stata battuta sul tempo in via ufficiale dall’ormai rinomato Royole FlexPai, lo smartphone pieghevole di Samsung dovrebbe essere il primo di fascia alta e, sebbene Huawei e Xiaomi abbiano già ampiamente dato prova di essere al lavoro sullo stesso tipo di device, Samsung è un passo avanti rispetto ai competitor, con una certa esperienza alle spalle ed uno studio del dispositivo pieghevole durato svariati anni.

Nonostante non si abbiano notizie certe sulla presentazione ufficiale dello smartphone pieghevole di Samsung durante il prossimo Unpacked Event, l’ufficializzazione sembra sempre più evidente.

Merito di rumors e voci trapelate nelle ultime settimane, che ci fanno sentire l’arrivo del Galaxy F sul mercato sempre più imminente, ma anche di un importante contributo all’hype intorno al device da parte di Samsung.

Dopo l’installazione degli eloquenti cartelloni pubblicitari in Place de la Concorde a Parigi, dove ci si riferiva ad un “futuro che si svolge”, ecco una nuova chicca proveniente addirittura da uno dei canali ufficiali YouTube di Samsung.

Il video teaser che mostra lo smartphone pieghevole

Pubblicato per pochi secondi su YouTube e poi subito rimosso, il video non è di certo passato inosservato, tanto che i leakers hanno avuto tutto il tempo di scaricarne una copia e di renderlo di dominio pubblico.

Il filmato si apre con una bambina in sella al suo triciclo che canticchia la celeberrima canzone “Que sera sera”, mentre nei frame seguenti è possibile ammirare tanto i nuovi dispositivi della galassia di Samsung, quanto i concept di device futuri che permetteranno di fare ciò che “ancora non possiamo”.

Ma oltre al tatuatore a distanza – che con alte probabilità potrà operare grazie al nuovo standard di connessione 5G – e all’accessorio che rende lo smartphone un ecografo, ciò che ha colpito di più sono stati i pochi secondi in cui viene immortalato il Galaxy F.

Scenario notturno, una giovane ragazza al buio tiene in mano un device che può essere aperto a mo’ di portafogli: sul lato esterno rivolto verso la telecamera è possibile osservare la presenza di un ampio display, mentre dalla parte interna viene emanata una luce da quello che con ogni probabilità sembra essere un ulteriore display.

Il famoso device pieghevole, non c’è dubbio, ma questa volta si presenta finalmente in un form factor ben rifinito, con cornici che appaiono sottilissime ed un profilo più snello di quanto si possa immaginare.

Che il video sia stato pubblicato davvero per errore, o se Samsung abbia iniziato a divertirsi tenendo sulle spine i suoi fan non ci è dato saperlo, ma di certo il 20 febbraio scopriremo qualcosa di più sul primo smartphone pieghevole dei coreani.