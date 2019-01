Una recente installazione di cartelli pubblicitari a Parigi lascia intuire che a febbraio potrebbe essere presentato anche il Galaxy F, lo smartphone pieghevole di Samsung.

È finalmente giunto il momento di scoprire le novità di questo 2019 nel settore degli smartphone: dopo il celebre CES di Las Vegas che ha inaugurato l’anno tecnologico, non resta che scoprire le offerte di tutti i produttori principali che hanno lasciato intendere di essere al lavoro sul proprio smartphone pieghevole.

La pioniera del segmento dei pieghevoli resterà comunque Samsung, che continua a tenere col fiato sospeso i sostenitori di tutto il mondo, che non vedono l’ora di scoprire come è fatto l’ormai famoso Galaxy F.

E se sappiamo per certo che il prossimo top di gamma della linea Galaxy sarà presentato durante un evento stampa a San Francisco previsto per il 20 febbraio, qualche sospetto sul fatto che non si tratterà del protagonista assoluto della conferenza è confermato da una pubblicità di Samsung stessa.

I cartelloni pubblicitari per Galaxy F

Tutto è cominciato con una pubblicità che si trova in giro per Parigi: proprio nella famosa Place de la Concorde, Samsung ha fatto affiggere dei cartelloni pubblicitari che potrebbero contenere un indizio piuttosto eloquente sul futuro degli imminenti dispositivi coreani.

Nello specifico, le pubblicità contengono iscrizioni in Hangŭl, ovvero l’alfabeto coreano: una volta tradotta la réclame, il messaggio sembra essere piuttosto criptico, ma interessante quel tanto che basta ad attirare le attenzioni di tutta la stampa mondiale.

La dicitura recita letteralmente “Il futuro si svolge” e “Ventesimo di febbraio”: non ci è voluto molto a collegare il messaggio (poco) celato dietro la prima frase, che potrebbe essere un aperto riferimento al caratteristico smartphone pieghevole, mentre con la seconda frase l’appuntamento potrebbe essere presto detto.

Che si tratti del Galaxy F o solo di un puro riferimento all’innovativo Galaxy S10, questo non è ancora dato saperlo, ma il misterioso gioco di equivoci sta di certo aumentando l’hype intorno al foldable di Samsung.

Cosa sappiamo dello smartphone pieghevole di Samsung

Al momento, abbiamo alcune informazioni ufficiali che ci sono pervenute direttamente da Samsung, e che riguardano il tipo di piega che caratterizza il Galaxy F, ma anche la quantità di questi modelli prodotti, pari a 1 milione di unità. Infine, sappiamo anche lo smartphone pieghevole di Samsung sarà lanciato in tutto il mondo, e non sarà quindi prerogativa di mercati esclusivi.

A questi dati ufficiali, si affiancano però tanti altri rumors, che vogliono il Galaxy F dotato di 12 GB di memoria Ram e di ben 1 TB di memoria interna, oltre a una batteria dalla capienza di oltre 4000 mAh, ed un conseguente prezzo finale assestato intorno ai 1500 euro.

Che lo smartphone pieghevole di Samsung sia più vicino che mai è cosa nota, ma di sicuro i competitor non resteranno a guardare: Huawei ha più volte dichiarato di essere in grado di battere i coreani sul tempo, presentando in anticipo il suo smartphone pieghevole, mentre la cinese Xiaomi potrebbe stupire tutti con un design pieghevole ancora più accattivante.

L’appuntamento è, dunque, al 20 febbraio, quando Samsung alzerà i veli sui suoi nuovi dispositivi mobili, e quando avremo la certezza della presentazione o della grande assenza del Galaxy F.