Xiaomi: della serie Redmi Note 8 si sa già tutto prima del lancio

Redmi Note 8 e Note 8 Pro saranno presentati il 29 agosto in Cina, ma sono tante le caratteristiche trapelate che già li rendono piuttosto desiderabili.

Le indiscrezioni corrono veloci sul web e rivelano tutte le caratteristiche più interessanti di Redmi Note 8 e Redmi Note 8 Pro: ecco i dettagli più entusiasmanti dei prossimi gioielli targati Xiaomi.

Che la linea Redmi ci stesse ammaliando sempre di più negli ultimi tempi non è di certo un mistero: il brand nato da una costola della cinese Xiaomi si occupa della produzione di device di fascia medio-alta, ma a prezzi più che appetibili e con una qualità a livelli inaspettati.

E dopo il clamoroso successo mondiale di Redmi Note 7 e Redmi Note 7 Pro, il marchio rilancia con una proposta che potrebbe davvero conquistare una fetta sempre più ampia di mercato.

Redmi Note 8 e Redmi Note 8 Pro sono finalmente in dirittura d’arrivo: la presentazione è fissata per giovedì 29 agosto in Cina, ma ormai sappiamo tutto ciò che c’è da sapere per essere incuriositi da questi nuovi device.

Advertising

Caratteristiche tecniche attraenti per Redmi Note 8 e 8 Pro

Partiamo dal particolare più gustoso del momento: entrambi gli smartphone dovrebbero essere dotati di un comparto fotografico costituito da ben 4 sensori, ma con grosse differenze tra i due modelli.

Di Redmi Note 8 conosciamo al momento solo la vociferata risoluzione dell’obiettivo principale: sembra trattarsi di un Sony IMX586 da 48 megapixel, lo stesso montato a bordo del Redmi Note 7 Pro. Per quanto riguarda invece Redmi Note 8 Pro, si dice sia caratterizzato da una fotocamera posteriore così ripartita: principale da 64 megapixel firmata Samsung, 8 megapixel ultra wide, 2 megapixel macro e 2 megapixel per la profondità, capaci di raggiungere uno zoom di 25x.

Inoltre, nel modello Pro, la fotocamera anteriore diventa a scomparsa, con un pop-up che cela un sensore di ben 20 megapixel.

Se per il Redmi Note 8 la scelta del processore è ricaduta sull’ottimo Qualcomm Snapdragon 655, per la variante Pro Xiaomi sembra essersi affidata a MediaTek, montando a bordo dello smartphone più potente della gamma il modello Helio G90T.

Per quanto riguarda il Redmi Note 8 Pro, inoltre, le indiscrezioni riportano un display da 6.53 pollici in FullHD+, una dotazione di 6 o 8 GB di RAM, un taglio di memoria da 64 o 128 GB con slot per microSD, e una batteria da 4500 mAh.

Ma il punto forte dei device Redmi è di sicuro il prezzo: per Redmi Note 8 si potrebbe partire da 150 euro al cambio per la configurazione di base, mentre il Redmi Note 8 Pro dovrebbe partire da 226 euro circa al cambio, per il modello con 6 GB di RAM + 128 GB di memoria interna.

Xiaomi: della serie Redmi Note 8 si sa già tutto prima del lancio - Ultima modifica: da