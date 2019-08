Audi e-tron da 2.000 euro, è un monopattino e potrebbe risolvere un grosso problema

Il monopattino Audi e-tron è il nuovo scooter elettrico Audi, con velocità di 20 km/h, un costo intorno ai 2.000 euro ed è molto innovativo per 1 motivo

Si chiama Audi e-tron, ma non è un’automobile, è il nuovo monopattino Audi, uno scooter elettrico di quelli che vediamo sempre più spesso nelle nostre città.

Monopattino Audi e-tron

I monopattini elettrici stanno inondando le città per delle buone ragioni: sono relativamente facili da usare, accessibili, economici e persino un mezzo divertente per percorrere brevi distanze. Eppure, i monopattini-scooter non sono infallibili.

In primis, è quasi impossibile utilizzare segnali manuali, un problema che aumenta il pericolo di questi dispositivi sempre più popolari. Audi ha presentato uno scooter elettrico lunedì in grado di risolvere questo problema.

Audi e-tron, il nome di un Suv ma è un monopattino elettrico

Lo scooter Audi e-tron, un nome che corrisponde al SUV completamente elettrico della casa automobilistica tedesca, combina uno monopattino elettrico tradizionale con le funzioni di uno skateboard. Lo scooter non è economico, visto che ha un prezzo di €2.000 e sembra un po’ più complicato da usare, ma gli utenti possono controllare lo scooter come uno skateboard, con i piedi, spostando il peso.

Lo scooter monopattino, che pesa 12 chili e può essere piegato o tirato come un carrello, ha assi mobili con quattro ruote per effettuare curve strette.

Il monopattino elettrico Audi per “surfare” in città

Audi afferma che l’uso del monopattino assomiglia a “fare surf sulle onde”. Mettendo da parte questa descrizione, il monopattino elettrico consente l’uso con una sola mano, il che dovrebbe renderlo più sicuro. Il design con una sola mano consente agli utenti di segnalare ad auto, pedoni e ciclisti quando si fermano o intendono fare una svolta a sinistra o a destra.

Questo non è l’unico scooter che può essere utilizzato con una mano, però: lo scooter Boosted può essere manovrato con una sola mano, tuttavia, la funzionalità prevista in fase di progettazione è un’eccezione, non la regola nel mondo dei monopattini elettrici.

Audi: il monopattino elettrico per tutti

La maniglia dello sterzo apre questo prodotto anche alle persone he non sono molto brave and ad andare su skateboard. Il perno dell’impugnatura è anche il punto in cui sono custodite la batteria e l’elettronica ed è anche lo strumento con in cui i rider possono accelerare e frenare. Un display alla base dell’impugnatura mostra l’autonomia rimasta nella batteria.

Scooter Audi e-tron: prestazioni

Il monopattino e-tron potrebbe essere facile da manovrare e più sicuro da usare, ma con una velocità massima di 20 km. all’ora, potrebbe dissuadere alcuni potenziali clienti.

Il monopattino elettrico ha un’autonomia di 20 km. e utilizza un meccanismo di frenata rigenerativa, che può allungare la sua autonomia. Inoltre, viene fornito con un freno a pedale idraulico e luci a LED, tra cui un faro, una luce di marcia diurna, una luce posteriore e una luce di stop.

Audi e-tron prezzo e disponibilità

La produzione e le vendite ai clienti privati sono programmate per la fine del 2020. Il costo sarà intorno ai 2.000 euro Audi ha lasciato intendere che il monopattino elettrico potrebbe essere fornito a clienti che già acquistano i suoi veicoli elettrici modello e-tron. L’e-scooter potrà essere ricaricato nel bagagliaio dell’auto attraverso una presa dedicata.

