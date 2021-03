La famiglia si amplia con due nuovi smartphone della fascia alta e media ma anche le caratteristiche hardware diventano più importanti. Semplificata anche la denominazione dei dispositivi, nuovo il design, colori, materiali, processori Qualcomm

Motorola rinnova la sua gamma moto G con la decima generazione di cui entrano a far parte moto g100 e moto g50. Dopo il Moto G30 ed il Moto G10, arrivati lo scorso mese, la famiglia si amplia ma anche le caratteristiche hardware diventano più importanti. Semplificata anche la denominazione dei dispositivi, nuovo il design, colori, materiali, processori Qualcomm, ma resta sempre la volontà di “offrire tutto al giusto prezzo”.

moto g100 e moto g50 sono due smartphone con specifiche importanti e dove il moto g100 farà da traino. Di fatto annunciato come il moto g più veloce di sempre. Primo dispositivo di questa famiglia dotato di un processore Qualcomm Snapdragon della serie 800. E con questo top di gamma Motorola festeggia anche i 10 anni dal lancio della prima generazione di moto G.

Il moto g50 è invece uno smartphone 5G offerto ad un prezzo contenuto, dotato di connettività ultraveloce, durata della batteria straordinaria, potenti fotocamere e un’esperienza di intrattenimento sorprendente. moto g50 arricchisce l’esperienza mobile offrendo una larghezza di banda maggiore, una latenza inferiore e velocità 5G di nuova generazione.

Motorola moto g100, fotocamera e specifiche tecniche

moto g100 è uno dei primi smartphone al mondo dotato del processore Qualcomm Snapdragon 870 di ultima generazione, che garantisce connessione ultraveloce 5G e Wi-Fi 6 per prestazioni veloci. Grazie alla RAM da 8GB DDR5 di ultima generazione si ha tanta potenza di elaborazione tale a mantenere tutto in esecuzione.

E con la memoria integrata da 128GB con velocità UFS 3.1, espandibile fino a 1TB tramite l’utilizzo di una scheda microSD, si ha a disposizione anche tutto lo spazio necessario per contenuti e applicazioni. moto g100 è dotato di una batteria da 5000 mAh che permette di sfruttare al massimo le caratteristiche del telefono, assicurando oltre 40 ore di utilizzo. La scocca è stretta e parecchio allungata, quasi 17 cm, e il peso non indifferente, 207 grammi, ma parte del peso è dovuto proprio dalla presenza di una super batteria.

Lo schermo è un LCD: 6.7”, formato 21:9, Full HD e frequenza di refresh massima di 90 Hz. Un pannello dove c’è presente la doppia fotocamera nella parte alta, c’è un modulo da 16MPf/2.2 grandangolare e un ultra wide da 8 MP f/2.4 aperture.

La camera principale è un blocco composto da 3 sensori con l’aggiunta, per mantenere la geometria del blocco, di un sensore ToF per l’autofocus. Il sensore principale è da 64megapixel, 1/2” di dimensioni e f/1.7 di apertura. Il secondo sensore è un ultra wide da 16 megapixel f/2.2 che funziona anche come macro, ed è dotato per questo motivo di Ring Flash, ovvero di flash circolare, il terzo sensore è la solita camera di profondità, da 2 megapixel.

moto g100 sarà disponibile in Italia da fine marzo nella variante 8 / 128GB al prezzo di 599,90€, nelle colorazioni Iridescent Sky, Iridescent Ocean e Slate Grey (Aprile). Per festeggiare il decimo anniversario di moto G, sarà possibile acquistare moto g100 al prezzo promo di 499,90€ dal 26 marzo 2021 al 18 Aprile 2021.

il moto G100 è un Dual SIM (slot ibrido) con supporto alle reti 5G NR sub-6GHz e 4G LTE (UL Cat 18 / DL Cat 20) nonché a 3G e 2G. Presente il Wi-Fi 6, oltre al Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1, GPS assistito con GLONASS e Galileo, NFC, porta USB Type-C 3.1 con DisplayPort e jack audio da 3.5mm.

Scheda tecnica

SoC : Qualcomm Snapdragon 870

: Qualcomm Snapdragon 870 Display : 6,7″ display FHD+ (2520 x 1080) LCD, 21:9 Cinema Vision, frequenza aggiornamento 90Hz, spazio colore DCI-P3, HDR10

: 6,7″ display FHD+ (2520 x 1080) LCD, 21:9 Cinema Vision, frequenza aggiornamento 90Hz, spazio colore DCI-P3, HDR10 Memoria : RAM: 8GB LPDDR5 memoria di archiviazione: 128GB UFS 3.1 con Turbo Write espandibile tramite microSD

: Fotocamera : Posteriore : 64MP, ottica 1/2″, apertura f/1,7, pixel da 0,7μm | Quad Pixel Technology 1,4μm 16MP Ultra-grandangolare (FOV 117°), Macro Vision, apertura f/2,2, pixel da 1,0μm pixel size | Ring flash 2MP profondità, apertura f/2,4, pixel da 1,75μm TOF Advanced Laser Autofocus Anteriore : 16MP, apertura f/2,2, pixel da 1,0μm | Quad Pixel Technology 2,0μm 8MP, Ultra-grandangolare (FOV 118°), apertura f/2,4, pixel da 1,12μm

: Connettività : 5G: sub-6GHz, Dual SIM (Slot ibrido), Bluetooth 5.1, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 dual band, WiFi hotspot

: 5G: sub-6GHz, Dual SIM (Slot ibrido), Bluetooth 5.1, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 dual band, WiFi hotspot Audio : speaker mono, 3 microfoni

: speaker mono, 3 microfoni Sensori : Accelerometro, magnetometro (bussola), giroscopio, prossimità, luce ambientale

: Accelerometro, magnetometro (bussola), giroscopio, prossimità, luce ambientale Batteria : 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida 20W

: 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida 20W Dimensioni e peso : 168,38 x 73,97 x 9,69mm 207 grammi

e : Altro: jack audio 3,5mm, porta Type-C (USB 3.1) con DisplayPort, GPS assistito GLONASS e Galileo, trattamento idrorepellente

Motorola moto g50, fotocamera e specifiche tecniche

Motorola moto g50 è uno smartphone dotato di un display con frequenza di aggiornamento di 90Hz. Grazie al formato 20:9 e un display Max Vision HD+ da 6,5″, la visione dei contenuti è ancora più coinvolgente.

Il sistema di fotocamere da 48 MP, completo di sensori per scatti in qualsiasi condizione di luce, consente di catturare i momenti quotidiani con incredibile facilità. La tecnologia Quad Pixel offre una sensibilità alla luce 4 volte superiore e la visione notturna lascia emergere dal buio ancora più dettagli, così da non perdere mai un momento importante.

L’obiettivo Macro Vision dedicato permette di avvicinarsi 2,5 volte più vicino al soggetto rispetto a un obiettivo standard, per catturare piccoli dettagli che altrimenti sfuggirebbero. Con il sensore di profondità, è possibile trasformare facilmente le foto ordinarie in ritratti dall’aspetto professionale. Grazie alla connettività 5G ultraveloce, tutti gli scatti potranno essere condivisi in qualsiasi momento in modo ancora più rapida.

Moto G50 è un Dual SIM (slot ibrido) con supporto alle reti 5G e 4G LTE. Tra le altre caratteristiche troviamo una batteria da 5.000mAh con ricarica a 10W, connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual band, Bluetooth 5.0, NFC, GPS assistito con GLONASS e Galileo, speaker mono, Radio FM stereo, jack audio da 3,5mm e porta USB Type-C 2.0.

Il cuore è il nuovo e potente Qualcomm Snapdragon 480 5G che permette di condividere contenuti, giocare ed utilizzare moto g50 con una grafica fluida e veloce e grazie alla memoria integrata da 128 GB si ha a diposizione tutto lo spazio necessario per foto, film, canzoni, app e giochi. Un aspetto molto importante per gli smartphone 5G è la batteria che deve supportare questa connettività ultraveloce. La batteria da 5000 mAh offre autonomia fino a 2 giorni.

moto g50 sarà disponibile in Italia da Aprile al prezzo di 279,90€ nella variante 4+128GB, in colorazione Steel Grey.

Scheda tecnica

SoC : Qualcomm Snapdragon 480

: Qualcomm Snapdragon 480 Display : 6,5″ Max Vision, HD+ (1600×720) | 269ppi, 20:9 , IPS

: 6,5″ Max Vision, HD+ (1600×720) | 269ppi, 20:9 , IPS Memoria : 4GB RAM memoria di archiviazione: 64GB/128GB espandibile tramite microSD

: Fotocamera : Posteriore : 48MP | 1,6um | f/1,7 | Quad Pixel 5MP Macro Vision | 1,12um | f/2,4 2MP profondità | 1,75μm | f/2,4 Anteriore : 13MP | 1,12um, f/2.2

: Connettività : 5G NR, LTE, Dual SIM (Slot ibrido), Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | 2.4GHz & 5GHz | Wi-Fi hotspot

: 5G NR, LTE, Dual SIM (Slot ibrido), Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | 2.4GHz & 5GHz | Wi-Fi hotspot Audio : Speaker mono con 2 microfoni

: Speaker mono con 2 microfoni Sensori : Sensore di prossimità, sensore di luce ambientale, accelerometro, giroscopio, sensore Sar (compatibile), barometro

: Sensore di prossimità, sensore di luce ambientale, accelerometro, giroscopio, sensore Sar (compatibile), barometro Batteria : 5.000 mAh con ricarica 10W

: 5.000 mAh con ricarica 10W Dimensioni e peso : 164,9 x 74,9 x 8,95mm 192 grammi

e : Altro : Type-C (USB 2.0), jack audio 3,5mm, GPS assistito con GLONASS e Galileo, trattamento idrorepellente

: Type-C (USB 2.0), jack audio 3,5mm, GPS assistito con GLONASS e Galileo, trattamento idrorepellente Sistema operativo: Android 11

