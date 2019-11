Netflix non funzionerà più su vecchie TV e lettori streaming

I vecchi modelli di smart TV perderanno il supporto Netflix dal 1 ° dicembre 2019

Netflix non funzionerà più su vecchie TV. Il “solito” problema della tecnologia che progredisce a ritmi frenetici non consentendo più il supporto da parte di piattaforme streaming come appunto Netflix. Le dimensioni delle immagini diventano più grandi e occupano più spazio, il software diventa più grande con nuove funzionalità e processi di sistema. Per tutti questi motivi, Netflix ha deciso di smettere di supportare le Smart TV più vecchie e alcuni lettori di streaming di prima generazione, specificatamente indirizzati ai modelli Samsung, Vizio e Roku.

Quali TV non avranno più Netflix?

Secondo il piano di azione, la gamma di televisori Samsung che sarà influenzata da questa operazione comprenderà una serie di smart TV prodotte tra il 2010 e 2011, i dispositivi Vizio con più di quattro anni e le Roku 2050X, Roku 2100X, Roku 2000C, Roku HD Player, Roku SD Player, Roku XR Player e Roku XD Player.

I citati televisori e lettori perderanno l’accesso al servizio di streaming a partire dal 2 dicembre 2019, secondo le e-mail inviate agli utenti, il che significa che la maggior parte delle persone avrà solo un mese circa per trovare un altro modo per accedere all’app.

E se non voglio cambiare la TV?

Netflix non funzionerà più su vecchie TV. Ma se acquistare una nuova smart TV non è nei vostri piani per motivi economici, o semplicemente legati al fatto che siete affezionati al vostro apparecchio, o reputate che lo stesso possa ancora durare anni senza doverlo sostituire solamente perché app come Netflix non saranno più supportate, un rimedio efficace, economico e immediato è quello di acquistare dispositivi come ChromeCast o Fire TV di Amazon. Entrambe le alternative sono valide e possono rispondere positivamente alla necessità di visualizzare Netflix sul proprio televisore. Con un costo di soli 39 euro si acquista il device di Google (ChromeCast). Lo trovate in quasi tutti i negozi di elettronica al consumo e nello store principale su web. Idem per il device di Amazon che con 39,99 euro si porta a casa ed è acquistabile tramite il sito ufficiale. Attenzione però. Con questi dispositivi non utilizzerete più il telecomando della vostra TV ma dovrete operare tramite il vostro smartphone o tablet.

