Nokia 8.3 5G: ottiche ZEISS per lo smartphone di fascia medio-alta

Il primo smartphone 5G di Nokia coniuga le capacità dello Snapdragon 765G 5G ad Android 10 in versione Android One

HMD Global ha annunciato l’arrivo in Italia di Nokia 8.3 5G, il primo smartphone 5G dell’azienda. Rivelato a marzo scorso ma poi slittato più volte soprattutto a causa dell’emergenza sanitaria mondiale. Lo smartphone è equipaggiato con un processore Qualcomm Snapdragon 765G sicurezza di prestazioni. Il chip è abbinato a 6 o 8 Gigabyte di RAM e 64 o 128 Gigabyte di memoria interna espandibile tramite micro-SD.

Il display ha una diagonale da 6,81 pollici con risoluzione Full-HD+ e rapporto di forma in 20:9. Il sensore biometrico per il riconoscimento delle impronte digitali è integrato nel pulsante laterale di accensione e spegnimento. Sotto la scocca una batteria da 4.500 mAh. Completissima la connettività che oltre al supporto per le reti 5G prevede anche il chip NFC e il jack audio da 3,5 mm.

Nokia ha posto particolare attenzione anche al comparto fotografico. Sono quattro le fotocamere posteriori disposte a cerchio: sensore principale da 64 Megapixel, affiancato da un grandangolare da 12 megapixel, un sensore di profondità da 2 Megapixel con ottiche ZEISS e uno per le macro da 2 Megapixel. La fotocamera frontale all’interno di un foro è da 24 Megapixel, sempre ZEISS.

Sulla scia delle sue radici finlandesi, Nokia 8.3 5G è realizzato con un design di stile nordico, a partire dal colore disponibile al lancio: Polar Night. La back cover è realizzata nello specifico con una tecnologia di metallizzazione con un caratteristico motivo di rifrazione della luce che permette ai colori di mescolarsi per rievocare l’aurora boreale. Il sensore di impronte digitali è integrato nel tasto d’accensione, quindi è laterale.

Lato software abbiamo Android 10 in versione Android One (quindi privo di personalizzazioni) con la promessa di ricevere due anni di aggiornamenti del sistema operativo e tre anni di aggiornamenti di sicurezza mensili.

Nokia 8.3 5G è disponibile nel nostro Paese unicamente nella colorazione Polar Night, ai seguenti prezzi: 599 euro per la versione base 6/64 Gigabyte e 649 euro per la configurazione 8/128 Gigabyte. Una curiosità. Nokia 8.3 5G è lo smartphone “scelto” dal nuovo agente 007 nel prossimo film di James Bond “No Time To Die”.

