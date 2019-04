Notre Dame: il primo video con un drone dopo l’incendio, riprende tutto per la prima volta

Notre Dame: ecco il primo video girato con un drone dopo l’incendio, una ripresa a 360 gradi che mostra gli effetti devastanti dell’incendio che ha distrutto parte della Cattedrale di Parigi

Questo è il primo video girato da un drone a Notre Dame dopo l’incendio che ha devastato la Cattedrale di Parigi.

Sono ben visibili i danni: il tetto completamente bruciato, la voragine lasciata dal crollo della guglia. La tecnologia dimostra, ancora una volta di essere insostituibile in alcune occasioni, come questa, Nessun veicolo a guida umana può, in questo momento sorvolare Notre Dame, ma è stato possibile realizzare un video completo della Cattedrale grazie a un drone. Queste immagini, oltre . farci capire l’entità dei danni, saranno utili per la ricostruzione.

Sempre grazie ad un drone è stata realizzata anche un’immagine a 360° della Cattedrale, e di tutto il quartiere, ci si può spostare, si può zoomare per capire esattamente in che stato sia Notre Dame oggi.

Qui potete vedere l’immagine originale a 360°



Intanto proseguono le indagini sulle cause dell’incendio a Notre Dame, anche se ancora non si è arrivati a delle conclusioni. Sui social si sono diffuse molte teorie sulle motivazioni dell’incendio, e ci sono le congetture più disparate.

Ma bisognerà attendere l’esito delle indagini ufficiali per sapere quello che tutti si domandano, ovvero se sia stato una casualità oppure un attentato.

