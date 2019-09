Nuovi smartphone Nokia: presentati ad IFA 2019 il 7.2 e il 6.2

All’Ifa di Berlino pokerissimo di telefoni per il brand di HMD Global, specifiche, uscita e prezzi

Ad IFA 2019 i nuovi smartphone Nokia hanno fatto da protagonisti. Ben cinque telefonini sono stati presentati da HMD Global, l’azienda proprietaria del marchio. Due smartphone di punta (fascia media), il Nokia 7.2 e il Nokia 6.2 e tre feature phone. Il Nokia 7.2 migliora il comparto fotografico ed insieme al modello 6.2 condivide un display da 6,3″ con risoluzione FHD+ con supporto HDR10 e tripla fotocamera avanzata, ad un prezzo competitivo.

Nuovi smartphone Nokia, il 7.2 e il 6.2

Il Nokia 7.2 punta tutto sul comparto fotografico. Quello principale è composto da un tris di sensori. Il primario è da 48MP, con tecnologia quad pixel, ed è supportato da uno secondario da 5MP (responsabile della profondità di campo) e uno da 8MP che invece si occupa di realizzare scatti grandangolari. Sul frontale, la selfie camera è da 20MP. Per tutti i sensori sono previste le mitiche lenti Carl Zeiss.

L’autonomia di Nokia 7.2 è affidata a una batteria da 3500 mAh. Lo smartphone arriverà in Italia il prossimo autunno nelle colorazioni nero e verde al prezzo di lancio di 379€.

Nokia 6.2 mira invece a portare la fascia media del brand su un livello ancora più competitivo. Il design non è troppo differente da quello di Nokia 7.2. Il display è uguale ma a fare la differenza è il comparto hardware. Infatti, sotto la scocca c’è il processore Qualcomm Snapdragon 636 supportato da 4GB di RAM e 64GB di storage interno. Sistema operativo al lancio è Android Pie.

La batteria è uguale a quella di Nokia 7.2, da 3500 mAh, ma cambia il comparto fotografico. Su Nokia 6.2 è limitato. Fotocamera posteriore sempre tre sensori, ma quello primario non è da 48MP. Il principale è da 16MP e a questo ne sono affiancati altri due. Uno da 5MP per la profondità di campo e da 8MP per gli scatti con grandangolo. Anche Nokia 6.2 arriverà il prossimo autunno al prezzo di 259€ e solo nella colorazione nera.

I feature phone

Dei nuovi smartphone Nokia i tre feature phone sono, il Nokia 800 tough, un feature phone “avanzato”. Supporta le principali piattaforme social come WhatsApp e Facebook e consente connettività dati in 4G. Sotto la scocca c’è il processore Snapdragon 205 con 512GB di memoria RAM e 4GB di storage interno. E poi ci sono due nuovi smartphone Nokia più basic e low cost. Il primo è Nokia 2720 Flip, “il telefono ideale per gli utenti con esigenze di accessibilità o alla ricerca di un periodo di digital detox”. E infine il Nokia 110, “interamente dedicato all’intrattenimento a un prezzo conveniente“. Questi ultimi due costano 99 e 29 euro.

