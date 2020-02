Nuovi TV OLED 4K Sony: gli ultrasottili A85, A87 e A89

Tutti basati su sistema operativo Android TV 9 sono accomunati da un’estetica minimalista e sono progettati per rispettare l’ambiente

Ufficializzati in Italia i nuovi TV OLED 4K Sony. Tre nuovi modelli con tagli da 55″ e 65″ denominati A85, A87 e A89. Tutti basati su sistema operativo Android TV 9 sono accomunati da un’estetica minimalista, come da buona regola di Sony, per concentrare l’attenzione sulle immagini, non sul televisore. Il design è infatti quello definito One Slate, il super sottile di Sony con cornici altrettanto minime, mentre il retro adotta lo stile “Flush Surface” piatto, in modo da facilitare anche l’installazione a parete.

Nuovi TV OLED 4K Sony, c’è X1 Ultimate

Ma le caratteristiche più importanti di questi nuovi televisori si trovano ovviamente all’interno della scocca, a partire dal processore video X1 Ultimate, che consente il supporto a tutta una serie di tecnologie migliorative, tra cui Super Resolution e HDR “object-based”, Super Bit Mapping 4K HDR, Pixel Contrast Booster e Triluminos Display. Per quanto riguarda le prime due, la CPU analizza l’immagine in ogni singola scena per incrementare da un lato il livello di dettaglio, dall’altro l’ottimizzazione dei colori di ciascun oggetto presente. Super Bit Mapping 4K HDR invece ricrea transizioni più uniformi tra le sfumature di colore, Pixel Contrast Booster invece è in grado di incrementare il volume colore per ogni singolo pixel, mentre Triluminos Display assicura un’ampia gamma cromatica.

I tre modelli inoltre sono dotati anche di tecnologia Ambient Optimization, che regola automaticamente le impostazioni audio e video in base alle caratteristiche ambientali, e Acoustic Surface Audio, che fa vibrare la superficie dello schermo per emettere suoni in sintonia con le immagini in modo da offrire un miglior coinvolgimento.

I nuovi TV OLED 4K Sony A85, A87 e A89 supportano anche Dolby Atmos, Dolby Vision e HLC, oltre che Netflix Calibrated Mode, IMAX Enhanced e AirPlay 2 di Apple e offrono accesso completo al Google Play Store e a Google Assistant tramite il telecomando, retroilluminato per i modelli A87 e A89.

Sony non ha dato per il momento altre indicazioni sul prezzo o sulla disponibilità della nuova serie di TV OLED 4K.

Progettati per rispettare l’ambiente

Il controllo di retroilluminazione dinamico o controllo di illuminazione a livello pixel, consente di migliorare l’efficienza energetica regolando la luminosità della retroilluminazione al variare del contenuto delle immagini

La modalità risparmio energetico aiuta a risparmiare energia regolando la luminosità del display

La modalità di disattivazione del display aiuta a risparmiare energia disattivando l’immagine senza mettere la TV in modalità standby, permettendo all’utente di continuare ad ascoltare l’audio

