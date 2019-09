Nuovo aggiornamento iOS 13.1: risolti problemi batteria e numerosi bug

Disponibile per tutti gli utenti Apple risolve problemi di performance batteria e numerosi bug, la lista completa degli interventi

Il nuovo aggiornamento iOS 13.1 è già stato rilasciato da Apple ed è disponibile per l’installazione. Erano già numerose le lamentele dei possessori dei melafonini che avevano installato iOS 13, in particolari sulle ridotte performance della batteria e su numerosi bug delle nuove features scovate durante l’utilizzo quotidiano dello smartphone della Mela.

Il nuovo aggiornamento iOS 13.1 oltre ad offrire correzioni di errori e miglioramenti, come ad esempio le automazioni suggerite nell’app “Comandi Rapidi” e la possibilità di condividere l’orario di arrivo previsto in “Mappe“, presenta AirDrop con tecnologia Ultra Wideband (UWB), che da la possibilità di selezionare le persone con cui condividere i contenuti semplicemente puntando verso un altro dispositivo compatibile- Il tutto grazie al nuovo chip U1 dotato di tecnologia Ultra Wideband (UWB) per il rilevamento della posizione nello spazio.

Nuovo aggiornamento iOS 13.1, la batteria

Sullo “Stato della batteria” Apple è intervenuta ottimizzato il caricamento della batteria per diminuirne l’usura, riducendo il tempo in cui iPhone viene utilizzato completamente carico. Funzionalità di gestione delle prestazioni su iPhone XR, iPhone XS e iPhone XS Max per impedire lo spegnimento inatteso del dispositivo. È possibile anche disattivare questa funzionalità, in caso di arresto improvviso. Con il nuovo aggiornamento iOS 13.1 si riceveranno inoltre delle notifiche nel caso in cui la funzionalità “Stato batteria” non sia in grado di verificare se quella presente in iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max e modelli successivi sia un prodotto Apple originale.

I bug risolti con l’aggiornamento

Ecco la lista dei problemi risolti con il nuovo aggiornamento iOS 13.1:

L’app Mail poteva causare la visualizzazione di un numero errato di download, la mancanza di mittenti e oggetti nei messaggi, difficoltà durante la selezione o l’aggiunta di contrassegni nei thread, doppie notifiche o la sovrapposizione di più campi.

poteva causare la visualizzazione di un numero errato di download, la mancanza di mittenti e oggetti nei messaggi, difficoltà durante la selezione o l’aggiunta di contrassegni nei thread, doppie notifiche o la sovrapposizione di più campi. Download in background dei messaggi di posta elettronica nell’app Mail.

dei messaggi di posta elettronica nell’app Mail. Corretta rilevazione delle espressioni del volto durante la creazione delle “ Memoji in Messaggi “.

“. Le foto potevano non essere visualizzate nella vista dettagliata dell’app “ Messaggi “.

“. Alcuni utenti non potevano condividere gli elenchi di iCloud nell’app “ Promemoria “.

“. Visualizzazione delle note di Exchange nei risultati di ricerca in “ Note “

nei risultati di ricerca in “ “ I compleanni potevano venire visualizzati più volte nell’app “ Calendario “.

“. Visualizzazione delle schermate di accesso delle app di terze parti nell’app File.

di terze parti nell’app File. Orientamento della fotocamera poteva apparire ruotato quando veniva aperta scorrendo dal blocco schermo.

poteva apparire ruotato quando veniva aperta scorrendo dal blocco schermo. Oscuramento dello schermo durante l’interazione con il blocco schermo risolto.

durante l’interazione con il blocco schermo risolto. Schermata Home le icone delle app potevano apparire vuote o corrispondere a un’altra app.

o corrispondere a un’altra app. Passando dalla modalità Chiara a quella Scura, l’aspetto degli sfondi supportati non cambiava.

supportati non cambiava. Stabilità durante l’uscita da iCloud in Impostazioni > Password e account.

in Impostazioni > Password e account. Risolto un problema che impediva ripetutamente di effettuare l’accesso per aggiornare l’ID Apple .

. Il dispositivo non vibrava quando veniva collegato a un dispositivo di ricarica.

quando veniva collegato a un dispositivo di ricarica. Le persone e i gruppi potevano apparire sfocati nel pannello di condivisione.

nel pannello di condivisione. Le parole alternative non venivano visualizzate se veniva toccata una parola contenente un refuso .

. La digitazione multilingue poteva smettere di funzionare.

poteva smettere di funzionare. Il passaggio alla tastiera QuickType non funzionava dopo averne utilizzata una di terze parti.

non funzionava dopo averne utilizzata una di terze parti. Visualizzazione del menu di modifica quando veniva selezionato del testo.

quando veniva selezionato del testo. Risolto un problema che poteva impedire a Siri di leggere i messaggi ad alta voce in CarPlay .

. Risolto un problema che poteva impedire l’invio di messaggi con app di terze parti in CarPlay.

