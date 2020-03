Nuovo orologio G-Shock di Casio: triplo sensore con cardiofrequenzimetro

G-Shock GBD-H1000 è una miniera di sensori, inclusi battito cardiaco e GPS

Annunciato il nuovo orologio G-Shock di Casio. Si chiama GBD-H1000, ed è un orologio dotato di cardiofrequenzimetro e funzionalità GPS. Il GBD-H1000 presenta cinque sensori che offrono diverse funzioni. Oltre al sensore ottico che misura la frequenza cardiaca rilevando il flusso sanguigno sotto la pelle, il nuovo GBD-H1000 è dotato di triplo sensore che misura l’altitudine e la pressione atmosferica, controlla la bussola e la temperatura, e di accelerometro che conta i passi e misura la distanza percorsa.

Il nuovo orologio è dotato di funzionalità GPS per l’acquisizione di informazioni sulla posizione. Analizzando i dati misurati, l’orologio può visualizzare un indicatore della capacità cardiorespiratoria. Collegando l’orologio ad un’ app dedicata, l’utilizzatore può gestire la cronologia dei dati acquisiti (es. calorie bruciate e distanza percorsa).

Nuovo orologio G-Shock di Casio, pratico in allenamento

Il nuovo GBD-H1000 è confortevole al polso e pratico da utilizzare, con un LCD MIP (Memory-In-Pixel) ad alta definizione con contrasto elevato, una lunetta facile da utilizzare anche senza necessità di guardare i pulsanti che sono comunque grandi e antiscivolo, un fondello curvo che si adatta alla conformazione della mano, e un cinturino in uretano morbido. Oltre alla ricarica USB, l’orologio offre la ricarica solare per l’uso quotidiano (es. funzione di notifica con vibrazione). Questo G-Shock è perfetto da usare tutti i giorni per il monitoraggio dello stato di salute e l’allenamento.

Con il nuovo orologio G-Shock di Casio in termini di durata della batteria è possibile aspettarsi fino a 14 ore quando si utilizza il GPS e il monitoraggio della frequenza cardiaca. Quando non lo sei, può gestire un anno. C’è una porta di ricarica USB per accenderlo e la ricarica solare per ricaricare le cose quando sei al sole.

GBD-H1000 è disponibile in quattro modelli che offrono una scelta di opzioni di colore nero / bianco, tutto nero, rosso e nero / rosso. Tutti e quattro i modelli Casio G-Shock GBD-H1000 sbarcheranno ad aprile 2020. Non ci sono dettagli sui prezzi, ma si immagina potrebbe essere più costoso del tuo G-Shock standard.

